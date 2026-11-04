https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/esenyurtta-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1110107043.html
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T15:07+0300
2026-11-04T15:07+0300
2026-11-04T15:07+0300
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esenyurt
metrobüs
kaza
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Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıNamık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/besiktasta-metrobus-arizasi-arac-yolu-kapadi-seferler-aksadi-1110042936.html
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esenyurt, metrobüs, kaza
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.