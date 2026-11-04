https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/esenyurtta-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var-1110107043.html

Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T15:07+0300

2026-11-04T15:07+0300

2026-11-04T15:07+0300

türki̇ye

esenyurt

metrobüs

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/16/1075693133_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ea3864a62b5d6ab8ee33408756091419.jpg

Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıNamık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/besiktasta-metrobus-arizasi-arac-yolu-kapadi-seferler-aksadi-1110042936.html

türki̇ye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt, metrobüs, kaza