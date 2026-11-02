https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/besiktasta-metrobus-arizasi-arac-yolu-kapadi-seferler-aksadi-1110042936.html

Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı

Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T10:46+0300

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türki̇ye

beşiktaş

metrobüs

arıza

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İstanbul Beşiktaş'ta metrobüs arızalandı, seferler aksadı.Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.Kuyruk oluştuMetrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.Seferler normale döndüMetrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html

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beşiktaş, metrobüs, arıza