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Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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beşiktaş
metrobüs
arıza
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İstanbul Beşiktaş'ta metrobüs arızalandı, seferler aksadı.Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.Kuyruk oluştuMetrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.Seferler normale döndüMetrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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beşiktaş, metrobüs, arıza
beşiktaş, metrobüs, arıza

Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı

10:46 02.11.2026
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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İstanbul Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.
İstanbul Beşiktaş'ta metrobüs arızalandı, seferler aksadı.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kuyruk oluştu

Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.

Seferler normale döndü

Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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