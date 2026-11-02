https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/besiktasta-metrobus-arizasi-arac-yolu-kapadi-seferler-aksadi-1110042936.html
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T10:46+0300
2026-11-02T10:46+0300
2026-11-02T10:46+0300
türki̇ye
beşiktaş
metrobüs
arıza
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İstanbul Beşiktaş'ta metrobüs arızalandı, seferler aksadı.Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.Kuyruk oluştuMetrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.Seferler normale döndüMetrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kagithanede-seyir-halindeki-metrobuste-yangin--1108353057.html
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beşiktaş, metrobüs, arıza
beşiktaş, metrobüs, arıza
Beşiktaş'ta metrobüs arızası: Araç yolu kapadı, seferler aksadı
İstanbul Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapatması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.
İstanbul Beşiktaş'ta metrobüs arızalandı, seferler aksadı.
Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.
Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.
Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.
Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.