https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/eytyi-kil-payi-kaciranlar-dikkat-meclisteki-kademeli-emeklilik-teklifinin-tum-detaylari-siralandi-1110040847.html

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat: Meclis'teki 'Kademeli emeklilik' teklifinin tüm detayları sıralandı

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat: Meclis'teki 'Kademeli emeklilik' teklifinin tüm detayları sıralandı

Sputnik Türkiye

8 Eylül 1999 sonrası işe girip EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışan için Meclis'e tarihi bir kanun teklifi sunuldu. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Plan... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T08:54+0300

2026-11-02T08:54+0300

2026-11-02T08:54+0300

ekonomi̇

meclis

bağ-kur

resmî gazete

i̇sa karakaş

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Emeklilik sisteminde yıllardır süren adalet tartışmalarına son verebilecek kritik ve sürpriz bir adım atıldı. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanırken, bu tarihi kıl payı kaçıranlar için devasa bir mağduriyet doğmuştu. Şimdi ise, aynı emeği vermesine rağmen akranlarından 17 ila 24 yıl sonra emekli olabilen şanssız çalışanlar için kademeli emeklilik umudu yeniden yeşerdi.Muhalefet tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan yeni bir kanun teklifi, çalışma hayatındaki milyonlarca kişinin kaderini değiştirmeye hazırlanıyor. Konunun nabzını tutan ve yasa tasarısını inceleyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis'e sunulan bu esrarengiz yasa tasarısının perde arkasını ve emeklilikte yaş sınırına takılanlar için getireceği radikal çözümleri tüm çıplaklığıyla madde madde gözler önüne serdi.EYT'yi kaçıranlara şartsız emeklilik kapısıKarakaş'ın aktardığı bilgilere göre, doğrudan çözüme odaklanan yasa teklifinin kalbini birinci madde oluşturuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi planlanan "Geçici Madde 113", 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan (SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK veya Emekli Sandığı) geniş bir çalışan kitlesini kapsama alıyor.Bu kritik madde ile; sigortalılık süresini ve prim gün sayısını eksiksiz bir şekilde tamamlamış, ancak sistemdeki katı yaş şartı yüzünden yıllarca beklemek zorunda kalan vatandaşlara tarihi bir müjde veriliyor. İlgili kişilerin yazılı başvuru yapmaları hâlinde, yaş şartı aranmaksızın doğrudan yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması öngörülüyor. Temel amaç, çalışma gücü azalmasına rağmen yaşından dolayı iş bulamayan ve sosyal güvenceden mahrum kalarak sistemin dışına itilen kitleye derin bir nefes aldırmak.Beklemeye son: Kanun çıktığı gün yürürlüğe girecekMeclis'e sunulan teklifin ikinci maddesi, mağduriyet yaşayan yüz binlerce çalışanın feryadına bürokratik bir hızla yanıt veriyor. Tasarıya göre yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün derhal yürürlüğe girecek şekilde planlandı. İsa Karakaş, bu hızlı adımın temel gerekçesini "geciken adalet, adalet değildir" prensibiyle ve vatandaşın artık bir gün bile bekleyecek sabrının kalmamasıyla özetliyor.Kanunun uygulanmasındaki yasal güvenceyi oluşturan üçüncü madde ise, yürütme yetkisini doğrudan Cumhurbaşkanı'na vererek en üst düzeyde devlet sahiplenmesini hedefliyor. Uzman isim Karakaş, SGK'nın aktüeryal dengelerini de gözeten, sigorta başlangıç tarihlerine göre adil bir kademelendirme sistemiyle bu tasarının bir an evvel yasalaşmasının milyonların en büyük dileği olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.

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meclis, bağ-kur, resmî gazete, i̇sa karakaş