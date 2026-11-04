Doğu Perinçek: Trump İran’a saldırma kabiliyetini kaybetti, kendi devriliyor

Trump, İran'a saldırı öncesinde hedefini şöyle açıklamıştı ‘İran rejimini değiştireceğiz, İran'ı yönetenleri devireceğiz’ Trump İran'ı yönetenleri devirecekti, şimdi kendi devriliyor. Diyelim hemen başkanlık konumunu kaybetmeyebilir. Ona karşı şimdi çeşitli Amerikan anayasası ve kanunlarına göre birtakım girişimler hemen gündeme gelecek. Ayrı mesele. Hemen başkanlığı kaybedecek diye bir şey yok. Ama ne oldu? İktidarı çok zayıfladı. Hükmetme kabiliyeti çok zayıfladı. Dolayısıyla artık İran'a saldırı falan filan, bombaların anasıymış, nükleer silahmış... İran'a karşı bunları kullanma şansını da kaybetti. Niçin Trump bunu seçimlerin ertesine erteledi? İran'a saldıramıyor, İran'ın direnci caydırıyor onu. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz kendisi o gerekçeyi açıklıyor. Böyle olacağını seçimleri o da tahmin ediyordu, seçim sonuçlarını da bir bahane olarak kullanacak. İran'la Amerika barışı için çok elverişli koşullar oluştu. Yani bir kâğıdın altını imzalamasalar bile fiilen barış yolunda bir süreç başladı. Amerika'nın kendi içinden Trump'ı caydıran bir kuvvet çıktı: Amerikalı seçmen. Ama o seçmenle beraber Trump'ı caydıran bir Amerika Silahlı Kuvvetleri de var. O Amerika Silahlı Kuvvetleri'nin içinde de bir bölüm var. Yani savaş yanlılarıyla bu savaştan Amerika çok ağır hasarlara uğrayarak çıkar şeklinde düşünen askerler de var ki bunların hatta ağır bastığı bile söylenebilir. Dolayısıyla Amerika'nın iç cephesinden Trump'a birçok güçlü itiraz ve isyan bu seçimde ifade edilmiş oldu.