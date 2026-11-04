https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/dogu-perincek-trump-irana-saldirma-kabiliyetini-kaybetti-kendi-devriliyor-1110114329.html
Doğu Perinçek: Trump İran’a saldırma kabiliyetini kaybetti, kendi devriliyor
Doğu Perinçek: Trump İran’a saldırma kabiliyetini kaybetti, kendi devriliyor
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybın Trump’ın yönetme kabiliyetini zayıflattığını belirterek... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T19:35+0300
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ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump’ın siyasi hareket alanını daralttı. Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğunu kaybetmesiyle Trump’ın yasama süreçlerindeki etkisinin zayıflaması, başkanın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikaları da gündeme getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının Trump’ın hem iç hem de dış politikadaki hareket kabiliyetini sınırlandıracağını belirtti. Trump’ın İran’a yönelik askerî seçenekleri kullanmasının artık çok daha zor olduğunu ifade eden Perinçek, seçim sonuçlarının ABD’nin Orta Doğu politikasında barış yönünde yeni bir süreci başlatabileceğini söyledi.‘Trump yasama ayağında topal ördek haline geldi’Perinçek, ABD ara seçimlerinin Trump açısından ağır bir siyasi yenilgi olduğunu belirtti: ‘Seçmen Trump’a İran’ı bombalayamazsın mesajı verdi’ABD’deki seçim sonuçlarının seçmenin Trump’ın İran politikasına yönelik tepkisini ortaya koyduğunu savunan Perinçek, seçmenin savaş politikalarına karşı çıktığını söyledi: ‘Trump İran’ı yönetenleri devirecekti, şimdi kendi devriliyor’Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon öncesinde rejim değişikliği hedefini açıkladığını hatırlatan Perinçek, seçim sonuçlarının ABD Başkanı’nın kendi siyasi geleceğini de tartışmalı hale getirdiğini söyledi: ‘Amerikalı seçmen Trump’ı caydıran bir kuvvet haline geldi’ABD ile İran arasında resmî bir anlaşma yapılmasa bile fiilî bir barış sürecinin başlayabileceğini değerlendiren Perinçek, Amerikan iç siyasetindeki gelişmelerin Trump’ın askerî seçeneklerini sınırlandırdığını söyledi: ‘NATO dağılıyor, Atlantik sisteminde çok ciddi kriz var’Perinçek ABD ara seçimlerinin yalnızca Washington yönetiminin iç siyasetiyle sınırlı sonuçlar doğurmayacağını belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/turkiye-rusya-cin-isbirligine-vurgu-ulkelerimizin-cikarlari-ortak--1107309809.html
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doğu perinçek, i̇ran, amerika, atlantik, nato, vatan partisi
doğu perinçek, i̇ran, amerika, atlantik, nato, vatan partisi
Doğu Perinçek: Trump İran’a saldırma kabiliyetini kaybetti, kendi devriliyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybın Trump’ın yönetme kabiliyetini zayıflattığını belirterek, “İran’a karşı nükleer silahları kullanma şansını kaybetti” dedi. Perinçek, seçim sonuçlarının NATO’yu, Atlantik sistemini ve Türkiye-ABD ilişkilerini de etkileyebileceğini söyledi.
ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump’ın siyasi hareket alanını daralttı. Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğunu kaybetmesiyle Trump’ın yasama süreçlerindeki etkisinin zayıflaması, başkanın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikaları da gündeme getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının Trump’ın hem iç hem de dış politikadaki hareket kabiliyetini sınırlandıracağını belirtti. Trump’ın İran’a yönelik askerî seçenekleri kullanmasının artık çok daha zor olduğunu ifade eden Perinçek, seçim sonuçlarının ABD’nin Orta Doğu politikasında barış yönünde yeni bir süreci başlatabileceğini söyledi.
‘Trump yasama ayağında topal ördek haline geldi’
Perinçek, ABD ara seçimlerinin Trump açısından ağır bir siyasi yenilgi olduğunu belirtti:
Trump Temsilciler Meclisi'nde çok ağır bir darbe yedi ve çoğunluğu kaybetti. Aynı zamanda Kongre'de de. Senatoda da ağır bir darbe yedi. Dolayısıyla Amerika'yı yönetmede elindeki kabiliyetler, imkânlar sınırlanmış oldu. Buna topal ördek deniyor. Yani yasama organında etkin değil ama yürütme Trump'ın elinde. Dolayısıyla topal ördek oldu. Yani yasama ayağı, Amerikan yönetiminin sonuç itibarıyla topallaşmış oldu. Dolayısıyla Trump şimdi çok zor durumda.
‘Seçmen Trump’a İran’ı bombalayamazsın mesajı verdi’
ABD’deki seçim sonuçlarının seçmenin Trump’ın İran politikasına yönelik tepkisini ortaya koyduğunu savunan Perinçek, seçmenin savaş politikalarına karşı çıktığını söyledi:
Seçmen Trump'a dedi ki: İran'ı öyle ondan sonra bombaların anasını falan atamazsın, hele nükleer saldırı falan yapamazsın. En önemli mesaj bu oldu. O bakımdan çok önemli. İkincisi, seçmen benzin fiyatlarının düşük olmasını istiyor. O da İran Savaşı ile bağlantılı. Yani savaş tamtamları çaldığı zaman aynı zamanda ne oluyor? Benzin fiyatları da yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Barış güvercinleri uçtuğu zaman da benzin fiyatları iniyor. Bu tabii Amerikan seçmenini etkileyen çok önemli bir faktör.
‘Trump İran’ı yönetenleri devirecekti, şimdi kendi devriliyor’
Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon öncesinde rejim değişikliği hedefini açıkladığını hatırlatan Perinçek, seçim sonuçlarının ABD Başkanı’nın kendi siyasi geleceğini de tartışmalı hale getirdiğini söyledi:
Yani yasama açısından Trump bir darbe yedi. Yani kanun koyamayan bir başkan, Temsilciler Meclisi'nde destek alamayan, Senatoda da yine aynı zamanda hakimiyetini kaybetmiş olan bir başkan. Evet, yürütme organının başındadır ama sonuç itibarıyla Amerika'yı yönetmede çok ciddi zorluklarla karşılaşacak. O bakımdan diyebiliriz ki Trump'ın işi zor.
‘Amerikalı seçmen Trump’ı caydıran bir kuvvet haline geldi’
ABD ile İran arasında resmî bir anlaşma yapılmasa bile fiilî bir barış sürecinin başlayabileceğini değerlendiren Perinçek, Amerikan iç siyasetindeki gelişmelerin Trump’ın askerî seçeneklerini sınırlandırdığını söyledi:
Trump, İran'a saldırı öncesinde hedefini şöyle açıklamıştı ‘İran rejimini değiştireceğiz, İran'ı yönetenleri devireceğiz’ Trump İran'ı yönetenleri devirecekti, şimdi kendi devriliyor. Diyelim hemen başkanlık konumunu kaybetmeyebilir. Ona karşı şimdi çeşitli Amerikan anayasası ve kanunlarına göre birtakım girişimler hemen gündeme gelecek. Ayrı mesele. Hemen başkanlığı kaybedecek diye bir şey yok. Ama ne oldu? İktidarı çok zayıfladı. Hükmetme kabiliyeti çok zayıfladı. Dolayısıyla artık İran'a saldırı falan filan, bombaların anasıymış, nükleer silahmış... İran'a karşı bunları kullanma şansını da kaybetti. Niçin Trump bunu seçimlerin ertesine erteledi? İran'a saldıramıyor, İran'ın direnci caydırıyor onu. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz kendisi o gerekçeyi açıklıyor. Böyle olacağını seçimleri o da tahmin ediyordu, seçim sonuçlarını da bir bahane olarak kullanacak. İran'la Amerika barışı için çok elverişli koşullar oluştu. Yani bir kâğıdın altını imzalamasalar bile fiilen barış yolunda bir süreç başladı. Amerika'nın kendi içinden Trump'ı caydıran bir kuvvet çıktı: Amerikalı seçmen. Ama o seçmenle beraber Trump'ı caydıran bir Amerika Silahlı Kuvvetleri de var. O Amerika Silahlı Kuvvetleri'nin içinde de bir bölüm var. Yani savaş yanlılarıyla bu savaştan Amerika çok ağır hasarlara uğrayarak çıkar şeklinde düşünen askerler de var ki bunların hatta ağır bastığı bile söylenebilir. Dolayısıyla Amerika'nın iç cephesinden Trump'a birçok güçlü itiraz ve isyan bu seçimde ifade edilmiş oldu.
‘NATO dağılıyor, Atlantik sisteminde çok ciddi kriz var’
Perinçek ABD ara seçimlerinin yalnızca Washington yönetiminin iç siyasetiyle sınırlı sonuçlar doğurmayacağını belirtti:
NATO zaten dağılıyor, parçalanıyor. Amerika ile Avrupa bölündü. Hem Ukrayna krizinde bölündü hem Batı Asya politikalarında Amerika ile Avrupa bölündü. Avrupa yanıyor. Dolayısıyla Atlantik sisteminde çok ciddi bir kriz var ve bu kriz aynı zamanda Trump'ın tahtının altında da patlamış oldu.