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Türkiye-Rusya-Çin işbirliğine vurgu: Ülkelerimizin çıkarları ortak

Türkiye-Rusya-Çin işbirliğine vurgu: Ülkelerimizin çıkarları ortak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Rusya ile Çin arasında işbirliği anlaşmasının imzalanmasının 25’nci yılı nedeniyle bir konferans düzenlendi. Konferansta... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T16:44+0300

2026-07-16T16:44+0300

2026-07-16T16:53+0300

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Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasından imzalan ‘İyi komşuluk ve dostane işbirliği anlaşmasının’ 25’nci yıl dönümü nedeniyle Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir seminer düzenlendi. Seminere iki ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Doğan Bekin ve Doğan Aydal, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç gibi isimler katıldı.‘Büyük Avrasya ortaklığı’Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Avrasya coğrafyasının önemine dikkat çekerek ülkelerin iş birliğine şu sözlerle vurgu yaptı:“Avrasya'da eşit, bölünmez bir güvenlik ve iş birliği alanı yaratmak için pek çok çalışma yapılmaktadır. Rusya ve Çin kıta boyunca son derece geniş bir coğrafyaya yayıldığından, Avrasya için böyle bir güvenlik mimarisi inşa etmenin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Hepimizin, karşılıklı saygıya ve uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığa dayanan, güvenli ve barışçıl bir arada yaşamaya dair güçlü güvencelere ihtiyacı vardır. Dahası, artık hepimiz ekonomik, ticari ve yatırım faaliyet merkezlerinin en büyük ve en zengin kıta haline gelen Avrasya’ya kaydığını görüyoruz. Hayatın kendisi bizi, kendi çok kutuplu coğrafi ve siyasi alanımızın kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine yönlendiriyor. Bu felsefe, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 2015 yılında ortaya koyduğu, kıtanın ilgilenen tüm devlet ve birliklerinin katılımına açık bir entegrasyon çerçevesi olan "Büyük Avrasya Ortaklığı" oluşturma girişimine de yansımıştır.”Ortadoğu’daki tehlikelerGazze başta olma üzere Ortadoğu’da yaşananlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Verşinin sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir diğer can yakıcı örnek ise Gazze Şeridi'nde uzayıp giden insani trajedi ve bitmek bilmeyen kan dökülmesidir. Başkan Donald Trump tarafından Ekim 2025’te tasarlanan kötü şöhretli Gazze barış planının, eski Başkan Joe Biden tarafından ortaya konan benzer bir planın kaderini paylaşarak bir kağıt parçasından ibaret kaldığı açıkça görülmüştür. Bu sırada Gazze'deki saha gerçekliği, özellikle İsrail’in amansız bombardımanlarından sağ kurtulan ve şimdi açlık, yoksunluk, sefalet, umutsuzluk ve kolektif cezalandırma ile karşı karşıya kalan Filistinliler için korkunç olmaya devam etmektedir. Uzun süredir devam eden İsrail işgali, artan aşırılıkçılık ve şiddet ile İsrail hükümetinin, uluslararası hukuki çözüm temelinin özünü oluşturan iki devletli çözüm olasılığını tamamen reddetmesi ve baltalaması göz önüne alındığında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum Gazze'dekinden çok da iyi değildir. Lübnan da, İsrail’in topyekun bir taarruz başlatarak şu anda ülkenin tüm güneyini işgal etmesiyle, Gazze ile aynı kaderi paylaşmanın eşiğinde gidip gelmektedir. Güvenlik amacıyla "tampon bölgeler" oluşturmak için yasa dışı işgali genişletmeye yönelik aynı mantık, İsrail tarafından başta Golan Tepeleri olmak üzere Suriye’ye de uygulanmaktadır. Bunlar, Ortadoğu’daki tehlikeli gelişmelerin ve yıkıcı kriz sarmallarının sadece birkaç örneğidir.”Türkiye ile yapıcı ilişkilerRusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Rusya Büyükelçisi şunları belirtti:“Karşılıklı saygıya dayalı bir iş birliğiyle elde edilebilecek ilerlemelerin sadece birkaç ama son derece anlamlı örneğidir. Burada, Türkiye ve diğer bölgesel ortaklarla bu tür yapıcı bir angajmanı sürdürmeye ve geliştirmeye hazır ve kararlı olduğumuzu teyit etmek isterim.”Türkiye, Rusya ve Çin’in ortak hedefleri varToplantının açılışında konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de Türkiye Çin ve Rusya’nın işbirliğine değinerek şu ifadeleri kullandı:“Türkiye, yükselen bir güçtür ve uluslararası ilişkilerde her geçen gün daha büyük bir rol oynamaktadır. Dünya barışı ve istikrarı ile insan medeniyetinin ilerlemesini ilgilendiren birçok konuda, üç ülkemiz ortak özlemleri paylaşmaktadır. Birincisi, hepimiz ulusal kalkınmaya, canlanmaya ve halklarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya kararlıyız. Bugün her üç ülke de endüstriyel dönüşüm ve modernizasyon ile halkın refahının artırılması konusunda kritik bir aşamadadır. Bu fırsatı değerlendirmeli, kendi ulusal koşullarımıza uygun kalkınma yollarını izleme konusunda birbirimizi kararlılıkla desteklemeli, kalkınma stratejilerimizin uyumunu derinleştirmeli, işbirliği alanlarını ve kapsamını genişletmeli, birbirimizin başarısına katkıda bulunmalı ve ortak refaha ulaşmalıyız. İkincisi, hepimiz eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı destekliyoruz. Birlikte çalışarak, çalkantı ve dönüşüm ortamında daha geniş bir uluslararası uzlaşı inşa edebiliriz. Üçüncüsü, hepimiz ayrımcılığa ve zorbalığa karşıyız. Gücünü zayıfları ezmek için kullananlara karşı omuz omuza durmalıyız. Korumacılığa, ekonomik bağları koparma (decoupling) ve sanayi ile tedarik zincirlerini kesintiye uğratma girişimlerine karşı çıkmalı; binbir emekle kazanılmış çok taraflı ticaret sistemini savunmalıyız. Birlikte, tüm dünyaya fayda sağlayan, evrensel olarak yararlı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik edeceğiz.”

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rusya, çin, ankara, yüksel mansur kılınç, sergey verşinin, vladimir putin, vatan partisi