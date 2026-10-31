https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1110005984.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki son durum, Rusya-Ukrayna krizi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Öte yandan Bakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de görüştü.Görüşmede, İstanbul'daki 4+4 Toplantısı'nın sonuçları, Rusya-Ukrayna Krizi'ni sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-fidan-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-gorustu-1109971295.html

türki̇ye

gazze

abd

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hakan fidan, marco rubio, gazze, abd, dışişleri bakanlığı