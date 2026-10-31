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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki son durum, Rusya-Ukrayna krizi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Öte yandan Bakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de görüştü.Görüşmede, İstanbul'daki 4+4 Toplantısı'nın sonuçları, Rusya-Ukrayna Krizi'ni sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-fidan-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-gorustu-1109971295.html
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hakan fidan, marco rubio, gazze, abd, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, marco rubio, gazze, abd, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

00:05 31.10.2026 (güncellendi: 00:23 31.10.2026)
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki son durum, Rusya-Ukrayna krizi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Öte yandan Bakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de görüştü.
Görüşmede, İstanbul'daki 4+4 Toplantısı'nın sonuçları, Rusya-Ukrayna Krizi'ni sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
TÜRKİYE
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
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