Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

2026

