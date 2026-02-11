https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erdogan-salvarli-kadinin-gorevi-ahirda-inek-sagmaktir-diyen-ukala-zihniyeti-bir-kez-daha-1103417165.html
Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T12:20+0300
2026-02-11T12:20+0300
2026-02-11T12:20+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102554582_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_b38b65fee3bb808bc5ea16cf0e4a832e.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102554582_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c98a6f5691202805e60fb61952d740e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Bilhassa 1 asır önce olduğu gibi beyaz örtmelerini takarak Mihalgazi'den gelen belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır diyen ukala kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.