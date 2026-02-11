Türkiye
Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
Erdoğan: 'Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır' diyen ukala zihniyeti bir kez daha lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
© Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Bilhassa 1 asır önce olduğu gibi beyaz örtmelerini takarak Mihalgazi'den gelen belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şalvarlı kadının görevi ahırda inek sağmaktır diyen ukala kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.
