https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/benzine-buyuk-indirim-geliyor-tarih-belli-oldu-1110114983.html

Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu

Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, benzin fiyatlarına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 97 doların altına geriledi.Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 6 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html

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Sputnik Türkiye

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