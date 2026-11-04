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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/benzine-buyuk-indirim-geliyor-tarih-belli-oldu-1110114983.html
Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu
Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, benzin fiyatlarına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzin istasyonu
benzinci
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 97 doların altına geriledi.Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 6 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi

Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu

20:14 04.11.2026
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AA
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, benzin fiyatlarına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 97 doların altına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 6 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Şehir

Benzin

Motorin

LPG

İstanbul (Avrupa)

80.50 TL

100.50 TL

50.70 TL

İstanbul (Anadolu)

80.30 TL

100.30 TL

50.10 TL

Ankara

81.50 TL

101.60 TL

50.79 TL

İzmir

81.70 TL

101.90 TL

50.70 TL

Adana

82.30 TL

102.40 TL

51.11 TL

Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
EKONOMİ
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
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