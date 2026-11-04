https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/benzine-buyuk-indirim-geliyor-tarih-belli-oldu-1110114983.html
Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu
Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, benzin fiyatlarına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T20:14+0300
2026-11-04T20:14+0300
2026-11-04T20:14+0300
ekonomi̇
benzin
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benzin pompası
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akaryakıt
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akaryakıt indirimi
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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 97 doların altına geriledi.Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 6 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzin istasyonu, benzinci, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
Benzine büyük indirim geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, benzin fiyatlarına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 97 doların altına geriledi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 6 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Öte yandan motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Şehir
Benzin
Motorin
LPG
İstanbul (Avrupa)
80.50 TL
100.50 TL
50.70 TL
İstanbul (Anadolu)
80.30 TL
100.30 TL
50.10 TL
Ankara
81.50 TL
101.60 TL
50.79 TL
İzmir
81.70 TL
101.90 TL
50.70 TL
Adana
82.30 TL
102.40 TL
51.11 TL