https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html

Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi

Sputnik Türkiye

Döviz kuru, brent petrol ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 9 TL'yi aşan tarihi... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T07:39+0300

2026-11-03T07:39+0300

2026-11-03T07:39+0300

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LPG fiyatlarına yapılan 9 lirayı aşan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Litre başına 9,03 TL ile 9,06 TL arasında değişen artışla birlikte üç büyükşehirde otogaz fiyatları 50 TL sınırını aştı.3 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesine göre İstanbul’da LPG’nin litresi Avrupa Yakası’nda 50,70 TL, Anadolu Yakası’nda 50,10 TL oldu. Ankara’da fiyat 50,79 TL’ye, İzmir’de ise 50,70 TL’ye yükseldi. İstanbul’da benzin, motorin ve LPG kaç lira?İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yaka arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.Anadolu Yakası’nda ise benzin 80,30 TL, motorin 100,30 TL ve LPG 50,10 TL’den satılıyor. Böylece paylaşılan listede iki yaka arasındaki fark benzinde ve motorinde 20 kuruş, otogazda 60 kuruş olarak görülüyor.Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara’da benzinin litre fiyatı 81,50 TL, motorinin litre fiyatı 101,60 TL, otogazın litre fiyatı ise 50,79 TL olarak listeleniyor.İzmir’de benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG ise 50,70 TL seviyesinde. Paylaşılan üç büyükşehir fiyatları arasında benzin ve motorinde en yüksek tutar İzmir’de, LPG’de ise Ankara’da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nefesler-tutuldu-piyasalar-kilitlendi-tuik-ekim-ayi-enflasyonunu-bugun-aciklanacak-1110063503.html

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