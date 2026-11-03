Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
Sputnik Türkiye
Döviz kuru, brent petrol ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 9 TL'yi aşan tarihi... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T07:39+0300
2026-11-03T07:39+0300
ekonomi̇
i̇zmir
ankara
avrupa yakası
tl
benzin fiyatları
benzin
zam
motorin
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105832779_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_70ef20021e4e74358192206aab8a72e1.png
LPG fiyatlarına yapılan 9 lirayı aşan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Litre başına 9,03 TL ile 9,06 TL arasında değişen artışla birlikte üç büyükşehirde otogaz fiyatları 50 TL sınırını aştı.3 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesine göre İstanbul’da LPG’nin litresi Avrupa Yakası’nda 50,70 TL, Anadolu Yakası’nda 50,10 TL oldu. Ankara’da fiyat 50,79 TL’ye, İzmir’de ise 50,70 TL’ye yükseldi. İstanbul’da benzin, motorin ve LPG kaç lira?İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yaka arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.Anadolu Yakası’nda ise benzin 80,30 TL, motorin 100,30 TL ve LPG 50,10 TL’den satılıyor. Böylece paylaşılan listede iki yaka arasındaki fark benzinde ve motorinde 20 kuruş, otogazda 60 kuruş olarak görülüyor.Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara’da benzinin litre fiyatı 81,50 TL, motorinin litre fiyatı 101,60 TL, otogazın litre fiyatı ise 50,79 TL olarak listeleniyor.İzmir’de benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG ise 50,70 TL seviyesinde. Paylaşılan üç büyükşehir fiyatları arasında benzin ve motorinde en yüksek tutar İzmir’de, LPG’de ise Ankara’da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nefesler-tutuldu-piyasalar-kilitlendi-tuik-ekim-ayi-enflasyonunu-bugun-aciklanacak-1110063503.html
i̇zmir
ankara
avrupa yakası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105832779_56:0:689:475_1920x0_80_0_0_c1a4a4ff3cdad2a2db4bd4a887f26dcf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, ankara, avrupa yakası, tl, benzin fiyatları, benzin, zam, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
i̇zmir, ankara, avrupa yakası, tl, benzin fiyatları, benzin, zam, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı

Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi

07:39 03.11.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Döviz kuru, brent petrol ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 9 TL'yi aşan tarihi zamla birlikte otogaz (LPG) litre fiyatı 50 TL sınırını yıktı geçti. 4 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden şekillendi.
LPG fiyatlarına yapılan 9 lirayı aşan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Litre başına 9,03 TL ile 9,06 TL arasında değişen artışla birlikte üç büyükşehirde otogaz fiyatları 50 TL sınırını aştı.
3 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesine göre İstanbul’da LPG’nin litresi Avrupa Yakası’nda 50,70 TL, Anadolu Yakası’nda 50,10 TL oldu. Ankara’da fiyat 50,79 TL’ye, İzmir’de ise 50,70 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da benzin, motorin ve LPG kaç lira?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yaka arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.
Anadolu Yakası’nda ise benzin 80,30 TL, motorin 100,30 TL ve LPG 50,10 TL’den satılıyor. Böylece paylaşılan listede iki yaka arasındaki fark benzinde ve motorinde 20 kuruş, otogazda 60 kuruş olarak görülüyor.

Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Ankara’da benzinin litre fiyatı 81,50 TL, motorinin litre fiyatı 101,60 TL, otogazın litre fiyatı ise 50,79 TL olarak listeleniyor.
İzmir’de benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG ise 50,70 TL seviyesinde. Paylaşılan üç büyükşehir fiyatları arasında benzin ve motorinde en yüksek tutar İzmir’de, LPG’de ise Ankara’da bulunuyor.
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
EKONOMİ
Nefesler tutuldu, piyasalar kilitlendi: TÜİK ekim ayı enflasyonunu bugün açıklanacak
07:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала