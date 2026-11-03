https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/akaryakitta-fiyatlar-degisti-lpgnin-litresine-9-tlden-fazla-zam-geldi-1110064016.html
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
Sputnik Türkiye
Döviz kuru, brent petrol ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 9 TL'yi aşan tarihi... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T07:39+0300
2026-11-03T07:39+0300
2026-11-03T07:39+0300
ekonomi̇
i̇zmir
ankara
avrupa yakası
tl
benzin fiyatları
benzin
zam
motorin
akaryakıt
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LPG fiyatlarına yapılan 9 lirayı aşan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Litre başına 9,03 TL ile 9,06 TL arasında değişen artışla birlikte üç büyükşehirde otogaz fiyatları 50 TL sınırını aştı.3 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesine göre İstanbul’da LPG’nin litresi Avrupa Yakası’nda 50,70 TL, Anadolu Yakası’nda 50,10 TL oldu. Ankara’da fiyat 50,79 TL’ye, İzmir’de ise 50,70 TL’ye yükseldi. İstanbul’da benzin, motorin ve LPG kaç lira?İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yaka arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.Anadolu Yakası’nda ise benzin 80,30 TL, motorin 100,30 TL ve LPG 50,10 TL’den satılıyor. Böylece paylaşılan listede iki yaka arasındaki fark benzinde ve motorinde 20 kuruş, otogazda 60 kuruş olarak görülüyor.Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara’da benzinin litre fiyatı 81,50 TL, motorinin litre fiyatı 101,60 TL, otogazın litre fiyatı ise 50,79 TL olarak listeleniyor.İzmir’de benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG ise 50,70 TL seviyesinde. Paylaşılan üç büyükşehir fiyatları arasında benzin ve motorinde en yüksek tutar İzmir’de, LPG’de ise Ankara’da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/nefesler-tutuldu-piyasalar-kilitlendi-tuik-ekim-ayi-enflasyonunu-bugun-aciklanacak-1110063503.html
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i̇zmir, ankara, avrupa yakası, tl, benzin fiyatları, benzin, zam, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
i̇zmir, ankara, avrupa yakası, tl, benzin fiyatları, benzin, zam, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
Akaryakıtta fiyatlar değişti: LPG'nin litresine 9 TL’den fazla zam geldi
Döviz kuru, brent petrol ve ÖTV artışlarının etkisiyle akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 9 TL'yi aşan tarihi zamla birlikte otogaz (LPG) litre fiyatı 50 TL sınırını yıktı geçti. 4 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden şekillendi.
LPG fiyatlarına yapılan 9 lirayı aşan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Litre başına 9,03 TL ile 9,06 TL arasında değişen artışla birlikte üç büyükşehirde otogaz fiyatları 50 TL sınırını aştı.
3 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesine göre
İstanbul’da LPG’nin litresi Avrupa Yakası’nda 50,70 TL
, Anadolu Yakası’nda 50,10 TL
oldu. Ankara’da fiyat 50,79 TL’ye
, İzmir’de
ise 50,70 TL’ye
yükseldi.
İstanbul’da benzin, motorin ve LPG kaç lira?
İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yaka arasında farklılık gösteriyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,50 TL seviyesinde bulunuyor.
Anadolu Yakası’nda
ise benzin 80,30 TL
, motorin 100,30 TL
ve LPG 50,10 TL’den
satılıyor. Böylece paylaşılan listede iki yaka arasındaki fark benzinde ve motorinde 20 kuruş
, otogazda 60 kuruş
olarak görülüyor.
Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Ankara’da benzinin litre fiyatı 81,50 TL, motorinin litre fiyatı 101,60 TL, otogazın litre fiyatı ise 50,79 TL olarak listeleniyor.
İzmir’de benzin 81,70 TL, motorin 101,90 TL, LPG ise 50,70 TL seviyesinde. Paylaşılan üç büyükşehir fiyatları arasında benzin ve motorinde en yüksek tutar İzmir’de, LPG’de ise Ankara’da bulunuyor.