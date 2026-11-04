Bakan Şimşek: Ekonomide önceliğimiz, tek haneli enflasyon
© AA / Osmancan GürdoğanHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının öncelikleri arasında enflasyonu tek haneye düşürmek ve cari fazla vermek olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" konulu söyleşide sunum yaptı.
Türkiye ekonomisinin 1923-2002 döneminde ortalama yüzde 4.7 büyüdüğünü, AK Parti hükümetleri döneminde ise büyüme oranının yüzde 5.3'e yükseldiğini aktaran Bakan Şimşek, aradaki 0.6 puanlık farkın önemine dikkati çekti.
Bakan Şimşek, ''Eğer Türkiye bütün bu dönem boyunca AK Parti hükümetleri dönemindeki kadar hızlı büyüseydi, kaba bir hesapla bugün milli gelirimiz 2.5 trilyon dolar, kişi başı milli gelirimiz de yaklaşık 29 bin dolar olurdu. Dolayısıyla 0.6'lık farkı küçümsemeyin'' dedi.
Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payının 2002'de yüzde 0.7 seviyesindeyken yüzde 1.4'e çıktığını belirten Bakan Şimşek, milli gelirin 239 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldiğini ve Türkiye'nin dünya ekonomileri sıralamasında 21'inci sıradan 16'ncı sıraya ilerlediğini kaydetti.
Satın alma gücü paritesine göre milli gelirin 2002'de 743 milyar dolardan 2025'te 3.8 trilyon dolara yükseldiğini bildiren Bakan Şimşek, Türkiye'nin bu alanda dünya sıralamasında 16'ncı sıradan 11'inci sıraya çıktığını söyledi.
Kişi başına milli gelirin 3 bin 600 dolar seviyesinden 18 bin doların üzerine çıktığını aktaran Bakan Şimşek, "Hangi göstergeye bakarsanız bakın AK Parti hükümetleri döneminde ciddi bir başarı var. Neye göre? Geçmişe göre, bize benzer ülkelere göre, dünyanın hızına göre" açıklamasında bulundu.
'Enflasyon en çok sabit gelirlileri vuruyor'
İki temel hedefi bulunduğunu belirten Bakan Şimşek, şöyle konuştu:
Ekonomide önceliğimiz, tek haneli enflasyon. Aslında çok uzun yıllar sonra 2000'li yılların başında enflasyonu tek haneye indirdik ve uzun süre orada tuttuk, fakat daha sonra çift haneye çıktı, şimdi tekrar düşüş trendinde. Enflasyonun tek haneye inmesi demek, uzun vadeli krediye erişim, kredi maliyetlerinin yani imkanların artması, maliyetlerin düşmesi demek. Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok rekabet gücü demek. Ama tek haneli enflasyon aynı zamanda daha adil gelir dağılımı demek, çünkü enflasyon en çok sabit gelirlileri vuruyor. Mali disiplini devam ettireceğiz, çünkü Türkiye mali disiplini devam ettirerek aslında bu başarıları elde etti. Yani sağlığa, eğitime, altyapıya bu yatırımı yapabildi. Türkiye, uzun bir süredir hep cari açık veriyor. Şimdi içeride daha çok petrol ve doğalgaz üreterek, yenilenebilir enerji, sanayide yüksek katma değer ve büyük hizmet ihracatı potansiyeli üzerinden cari fazla vermek istiyoruz. Bu ciddi bir yapısal dönüşümü içeriyor ama AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu da başarabilir, bu da önceliklerimizden bir tanesi. Gelir dağılımında iyileşme çok önemli. Hızlı büyüyebilirsiniz ama gelirin adil dağılımı en kritik konuların başında geliyor. Burada tabii vergi politikaları, vergide adalet sağlamak da çok önemli ama enflasyonun tek haneye inmesi en kritik değişkendir.
Dün, 10:01