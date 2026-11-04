Bakan Şimşek: Ekonomide önceliğimiz, tek haneli enflasyon

Ekonomide önceliğimiz, tek haneli enflasyon. Aslında çok uzun yıllar sonra 2000'li yılların başında enflasyonu tek haneye indirdik ve uzun süre orada tuttuk, fakat daha sonra çift haneye çıktı, şimdi tekrar düşüş trendinde. Enflasyonun tek haneye inmesi demek, uzun vadeli krediye erişim, kredi maliyetlerinin yani imkanların artması, maliyetlerin düşmesi demek. Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok rekabet gücü demek. Ama tek haneli enflasyon aynı zamanda daha adil gelir dağılımı demek, çünkü enflasyon en çok sabit gelirlileri vuruyor. Mali disiplini devam ettireceğiz, çünkü Türkiye mali disiplini devam ettirerek aslında bu başarıları elde etti. Yani sağlığa, eğitime, altyapıya bu yatırımı yapabildi. Türkiye, uzun bir süredir hep cari açık veriyor. Şimdi içeride daha çok petrol ve doğalgaz üreterek, yenilenebilir enerji, sanayide yüksek katma değer ve büyük hizmet ihracatı potansiyeli üzerinden cari fazla vermek istiyoruz. Bu ciddi bir yapısal dönüşümü içeriyor ama AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu da başarabilir, bu da önceliklerimizden bir tanesi. Gelir dağılımında iyileşme çok önemli. Hızlı büyüyebilirsiniz ama gelirin adil dağılımı en kritik konuların başında geliyor. Burada tabii vergi politikaları, vergide adalet sağlamak da çok önemli ama enflasyonun tek haneye inmesi en kritik değişkendir.