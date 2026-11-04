Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/alman-otomotiv-devinden-zarar-uyarisi-kar-yuzde-15-dustu-1110105181.html
Alman otomotiv devinden zarar uyarısı: Kar yüzde 15 düştü
Alman otomotiv devinden zarar uyarısı: Kar yüzde 15 düştü
Sputnik Türkiye
Alman otomotiv devinin üçüncü çeyrekte net karı yüzde 15 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve yeniden yapılanma... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T17:22+0300
2026-11-04T17:22+0300
ekonomi̇
çin
almanya
bmw
mercedes
volkswagen (vw)
otomotiv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/04/1110104604_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_af50c45f9b6997d181b57883e5ad5615.png
Alman otomobil üreticisi BMW, düşen satışlar ve yeniden yapılanma maliyetlerinin etkisiyle finansal beklentilerini aşağı çekti. Şirket, bu yıl ikinci kez kar uyarısında bulunurken özellikle Çin pazarındaki kayıplar dikkat çekti.BMW'nin açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, şirketin vergi öncesi karı yüzde 11, net karı ise yaklaşık yüzde 15 geriledi. Net kar 1.45 milyar euro, toplam gelir ise yaklaşık yüzde 6 düşüşle 30.45 milyar euro oldu.Şirketin otomobil bölümündeki faaliyet kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5.2 seviyesinden yüzde 3.4'e düştü.BMW, daha önce yüzde 1 ila 3 arasında beklediği 2026 yılı otomobil bölümü kar marjı tahminini yüzde -0.5 ile +0.5 aralığına indirdi. Yeni tahmin, bölümün yılı faaliyet zararıyla kapatabileceği anlamına geliyor.Şirket, Almanya'da planlanan 8 bin kişilik işten çıkarma dahil yeniden yapılanma maliyetlerinin finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.Çin pazarında sert düşüşBMW'nin karşı karşıya kaldığı sorunların başında, Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti geliyor.Şirketin Çin'deki araç teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 24.8 azaldı. Geçen yıl Çin satışları 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen BMW'nin küresel araç teslimatları da bu çeyrekte yüzde 6.3 düştü.BMW'nin yanı sıra Mercedes-Benz ve Volkswagen de Çinli rakiplerle rekabet edebilmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla istihdam kesintilerine yöneliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secimlerinin-ardindan-altin-yatirimcisinin-gozu-bu-rakamlarda-petrol-fiyatlarinda-son-durum-ne-1110097627.html
çin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/04/1110104604_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_7433fb52f2f4844f0152dcb74220e9f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, almanya, bmw, mercedes, volkswagen (vw), otomotiv
çin, almanya, bmw, mercedes, volkswagen (vw), otomotiv

Alman otomotiv devinden zarar uyarısı: Kar yüzde 15 düştü

17:22 04.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAlman otomotiv devinin üçüncü çeyrekte net karı yüzde 15 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi.
Alman otomotiv devinin üçüncü çeyrekte net karı yüzde 15 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Alman otomotiv devinin üçüncü çeyrekte net karı yüzde 15 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve yeniden yapılanma maliyetleri nedeniyle şirket, 2026 yılında otomobil bölümünün zarar edebileceği uyarısında bulundu.
Alman otomobil üreticisi BMW, düşen satışlar ve yeniden yapılanma maliyetlerinin etkisiyle finansal beklentilerini aşağı çekti. Şirket, bu yıl ikinci kez kar uyarısında bulunurken özellikle Çin pazarındaki kayıplar dikkat çekti.
BMW'nin açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, şirketin vergi öncesi karı yüzde 11, net karı ise yaklaşık yüzde 15 geriledi. Net kar 1.45 milyar euro, toplam gelir ise yaklaşık yüzde 6 düşüşle 30.45 milyar euro oldu.
Şirketin otomobil bölümündeki faaliyet kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5.2 seviyesinden yüzde 3.4'e düştü.
BMW, daha önce yüzde 1 ila 3 arasında beklediği 2026 yılı otomobil bölümü kar marjı tahminini yüzde -0.5 ile +0.5 aralığına indirdi. Yeni tahmin, bölümün yılı faaliyet zararıyla kapatabileceği anlamına geliyor.
Şirket, Almanya'da planlanan 8 bin kişilik işten çıkarma dahil yeniden yapılanma maliyetlerinin finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Çin pazarında sert düşüş

BMW'nin karşı karşıya kaldığı sorunların başında, Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti geliyor.
Şirketin Çin'deki araç teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 24.8 azaldı. Geçen yıl Çin satışları 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen BMW'nin küresel araç teslimatları da bu çeyrekte yüzde 6.3 düştü.
BMW'nin yanı sıra Mercedes-Benz ve Volkswagen de Çinli rakiplerle rekabet edebilmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla istihdam kesintilerine yöneliyor.
Altın ve petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
EKONOMİ
ABD seçimlerinin ardından altın yatırımcısının gözü bu rakamlarda: Petrol fiyatlarında son durum ne?
10:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала