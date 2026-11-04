https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/alman-otomotiv-devinden-zarar-uyarisi-kar-yuzde-15-dustu-1110105181.html

Alman otomotiv devinden zarar uyarısı: Kar yüzde 15 düştü

Alman otomotiv devinden zarar uyarısı: Kar yüzde 15 düştü

Sputnik Türkiye

Alman otomotiv devinin üçüncü çeyrekte net karı yüzde 15 düşerek 1.45 milyar euroya geriledi. Çinli üreticilerin artan rekabeti ve yeniden yapılanma... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T17:22+0300

2026-11-04T17:22+0300

2026-11-04T17:22+0300

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Alman otomobil üreticisi BMW, düşen satışlar ve yeniden yapılanma maliyetlerinin etkisiyle finansal beklentilerini aşağı çekti. Şirket, bu yıl ikinci kez kar uyarısında bulunurken özellikle Çin pazarındaki kayıplar dikkat çekti.BMW'nin açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, şirketin vergi öncesi karı yüzde 11, net karı ise yaklaşık yüzde 15 geriledi. Net kar 1.45 milyar euro, toplam gelir ise yaklaşık yüzde 6 düşüşle 30.45 milyar euro oldu.Şirketin otomobil bölümündeki faaliyet kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5.2 seviyesinden yüzde 3.4'e düştü.BMW, daha önce yüzde 1 ila 3 arasında beklediği 2026 yılı otomobil bölümü kar marjı tahminini yüzde -0.5 ile +0.5 aralığına indirdi. Yeni tahmin, bölümün yılı faaliyet zararıyla kapatabileceği anlamına geliyor.Şirket, Almanya'da planlanan 8 bin kişilik işten çıkarma dahil yeniden yapılanma maliyetlerinin finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.Çin pazarında sert düşüşBMW'nin karşı karşıya kaldığı sorunların başında, Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti geliyor.Şirketin Çin'deki araç teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 24.8 azaldı. Geçen yıl Çin satışları 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen BMW'nin küresel araç teslimatları da bu çeyrekte yüzde 6.3 düştü.BMW'nin yanı sıra Mercedes-Benz ve Volkswagen de Çinli rakiplerle rekabet edebilmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla istihdam kesintilerine yöneliyor.

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çin, almanya, bmw, mercedes, volkswagen (vw), otomotiv