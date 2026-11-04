https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secimlerinin-ardindan-altin-yatirimcisinin-gozu-bu-rakamlarda-petrol-fiyatlarinda-son-durum-ne-1110097627.html

ABD seçimlerinin ardından altın yatırımcısının gözü bu rakamlarda: Petrol fiyatlarında son durum ne?

ABD seçimlerinin ardından altın yatırımcısının gözü bu rakamlarda: Petrol fiyatlarında son durum ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları güne güçlü yükselişle başladı. Gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 2,5 değer kazanarak 6 bin 460 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T10:19+0300

2026-11-04T10:19+0300

2026-11-04T10:19+0300

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Gram altın, önceki işlem gününü yüzde 0,56 değer kaybıyla 6 bin 304 liradan tamamladı.Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 460 liradan işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından hız kazandı.Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını kaç lira?Altın piyasasında 4 Kasım itibarıyla saat 09.40'ta kaydedilen fiyatlar şöyle:Ons altın fiyatı 4 bin doların üzerine çıktıUluslararası piyasalarda ons altın, yüzde 2,4 yükselişle 4 bin 16 dolardan işlem görüyor.Ons altındaki artış, yurt içindeki gram altın fiyatlarının yükselişine de eşlik ediyor.Piyasalarda yatırımcılar, özellikle ABD'deki siyasi gelişmelerin ekonomi politikalarına ve varlık fiyatlarına olası etkilerini takip ediyor.ABD Kongre ara seçimlerinin sonuçları piyasaların gündemindeABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları, küresel finans piyasalarında yakından izleniyor.Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senatonun ardından Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.Seçim sonuçlarının ABD'nin ekonomi ve dış politika kararlarında değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.Demokratların Kongre'de kontrolü ele geçirmesinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikalarının uygulanmasını zorlaştırabileceği tahmin ediliyor.Söz konusu siyasi gelişmelerin, önümüzdeki dönemde altın, petrol ve diğer finansal varlıkların fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.Petrol fiyatlarında son durum: Brent petrol gerilediAltın fiyatlarında yükselişin yaşandığı işlem gününde petrol fiyatları ise düşüş gösterdi.Siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin öne çıktığı piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,25 azalarak 103,34 dolara geriledi.ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 95,56 dolar seviyesine indi.Böylece küresel piyasalarda altın yükseliş kaydederken, petrol fiyatlarında sınırlı düşüş görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html

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