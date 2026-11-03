Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zatulin-rus-halkinin-gucu-halklari-birlestirme-ve-kulturleri-koruma-becerisinde-1110085256.html
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin, Rus halkının tarih boyunca farklı halkları bir araya getirip kültürlerini koruyabildiğini belirterek... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T21:34+0300
2026-11-03T21:34+0300
dünya
konstantin zatulin
rusya
rusya devlet duması
rus i̇mparatorluğu
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sovyetler birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_40:0:1359:742_1920x0_80_0_0_3fdb33182fcf81cbb2f1bde72349c0b1.png
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi üyesi Konstantin Zatulin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus halkının gücünün farklı halkları birleştirme ve kültürlerini koruma becerisinden kaynaklandığını ifade etti.Zatulin, Rusya’nın 20. yüzyılda iki kez dağıldığını hatırlatarak, önce Birinci Dünya Savaşı ve 1917 Devrimi sırasında Rus İmparatorluğu’nun, ardından 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözüldüğünü belirtti. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemi “kendi kendimizi çıkmaza sürüklediğimiz dönem” sözleriyle nitelendirdi.Milletvekili, bugün Rusya Federasyonu’nun çok uluslu birliğini ve istikrarını içeriden sarsabilecek yanılsamalara, şüphelere ve eğilimlere kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.Rusya vatandaşlarının birliğini dışarıdan sarsmaya yönelik girişimlerin Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında da sürdüğünü belirten Zatulin, “Akılsız ya da kötü niyetli kişilerin bu tür girişimleri farklı ölçülerde ortaya çıkıyor. Bunlar hem özel askeri harekatla hem de ülkenin yaşadığı, örneğin göç politikası gibi alanlardaki zorluklarla bağlantılı” ifadelerini kullandı.Rusya vatandaşlarının, kimsenin iç çekişmelerden yararlanmasına izin vermemek için sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Zatulin, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın mesajı budur ve ben bu mesajı bütünüyle destekliyorum” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü düzenlenen Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını söylemişti. Putin, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığını korumasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/putin-dis-gucler-rus-toplumunu-bolmeye-calisiyor-1110079608.html
rusya
rus i̇mparatorluğu
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_205:0:1194:742_1920x0_80_0_0_08e8e1a0b89907b9aec6d50157c3f73a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konstantin zatulin, rusya, rusya devlet duması, rus i̇mparatorluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sovyetler birliği
konstantin zatulin, rusya, rusya devlet duması, rus i̇mparatorluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sovyetler birliği

Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde

21:34 03.11.2026
© Sputnik / Владимир ФедоренкоRusya Devlet Duması
Rusya Devlet Duması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Владимир Федоренко
Abone ol
Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin, Rus halkının tarih boyunca farklı halkları bir araya getirip kültürlerini koruyabildiğini belirterek, ülkenin çok uluslu yapısındaki birlik ve istikrarın içeriden sarsılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi üyesi Konstantin Zatulin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus halkının gücünün farklı halkları birleştirme ve kültürlerini koruma becerisinden kaynaklandığını ifade etti.
Rus halkının, devleti oluşturan halk olarak gücü, tarihi boyunca yüzlerce yıl farklı halkları bünyesine katmayı ve birleştirmeyi başarmasında yatıyor. Aynı zamanda bünyesindeki kültürleri ve halkları koruyabilmesinde. Böylesine büyük bir ülke kurmamızı sağlayan olağanüstü başarı işte budur.
Zatulin, Rusya’nın 20. yüzyılda iki kez dağıldığını hatırlatarak, önce Birinci Dünya Savaşı ve 1917 Devrimi sırasında Rus İmparatorluğu’nun, ardından 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözüldüğünü belirtti. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemi “kendi kendimizi çıkmaza sürüklediğimiz dönem” sözleriyle nitelendirdi.
Milletvekili, bugün Rusya Federasyonu’nun çok uluslu birliğini ve istikrarını içeriden sarsabilecek yanılsamalara, şüphelere ve eğilimlere kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.
Rusya vatandaşlarının birliğini dışarıdan sarsmaya yönelik girişimlerin Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında da sürdüğünü belirten Zatulin, “Akılsız ya da kötü niyetli kişilerin bu tür girişimleri farklı ölçülerde ortaya çıkıyor. Bunlar hem özel askeri harekatla hem de ülkenin yaşadığı, örneğin göç politikası gibi alanlardaki zorluklarla bağlantılı” ifadelerini kullandı.
Rusya vatandaşlarının, kimsenin iç çekişmelerden yararlanmasına izin vermemek için sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Zatulin, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın mesajı budur ve ben bu mesajı bütünüyle destekliyorum” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü düzenlenen Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını söylemişti. Putin, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığını korumasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
DÜNYA
Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor
17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала