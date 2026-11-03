https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zatulin-rus-halkinin-gucu-halklari-birlestirme-ve-kulturleri-koruma-becerisinde-1110085256.html
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin, Rus halkının tarih boyunca farklı halkları bir araya getirip kültürlerini koruyabildiğini belirterek... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T21:34+0300
2026-11-03T21:34+0300
2026-11-03T21:34+0300
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rus i̇mparatorluğu
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Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi üyesi Konstantin Zatulin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus halkının gücünün farklı halkları birleştirme ve kültürlerini koruma becerisinden kaynaklandığını ifade etti.Zatulin, Rusya’nın 20. yüzyılda iki kez dağıldığını hatırlatarak, önce Birinci Dünya Savaşı ve 1917 Devrimi sırasında Rus İmparatorluğu’nun, ardından 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözüldüğünü belirtti. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemi “kendi kendimizi çıkmaza sürüklediğimiz dönem” sözleriyle nitelendirdi.Milletvekili, bugün Rusya Federasyonu’nun çok uluslu birliğini ve istikrarını içeriden sarsabilecek yanılsamalara, şüphelere ve eğilimlere kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.Rusya vatandaşlarının birliğini dışarıdan sarsmaya yönelik girişimlerin Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında da sürdüğünü belirten Zatulin, “Akılsız ya da kötü niyetli kişilerin bu tür girişimleri farklı ölçülerde ortaya çıkıyor. Bunlar hem özel askeri harekatla hem de ülkenin yaşadığı, örneğin göç politikası gibi alanlardaki zorluklarla bağlantılı” ifadelerini kullandı.Rusya vatandaşlarının, kimsenin iç çekişmelerden yararlanmasına izin vermemek için sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Zatulin, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın mesajı budur ve ben bu mesajı bütünüyle destekliyorum” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü düzenlenen Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını söylemişti. Putin, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığını korumasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/putin-dis-gucler-rus-toplumunu-bolmeye-calisiyor-1110079608.html
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konstantin zatulin, rusya, rusya devlet duması, rus i̇mparatorluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sovyetler birliği
konstantin zatulin, rusya, rusya devlet duması, rus i̇mparatorluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sovyetler birliği
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
Rusya Devlet Duması milletvekili Konstantin Zatulin, Rus halkının tarih boyunca farklı halkları bir araya getirip kültürlerini koruyabildiğini belirterek, ülkenin çok uluslu yapısındaki birlik ve istikrarın içeriden sarsılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi üyesi Konstantin Zatulin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus halkının gücünün farklı halkları birleştirme ve kültürlerini koruma becerisinden kaynaklandığını ifade etti.
Rus halkının, devleti oluşturan halk olarak gücü, tarihi boyunca yüzlerce yıl farklı halkları bünyesine katmayı ve birleştirmeyi başarmasında yatıyor. Aynı zamanda bünyesindeki kültürleri ve halkları koruyabilmesinde. Böylesine büyük bir ülke kurmamızı sağlayan olağanüstü başarı işte budur.
Zatulin, Rusya’nın 20. yüzyılda iki kez dağıldığını hatırlatarak, önce Birinci Dünya Savaşı ve 1917 Devrimi sırasında Rus İmparatorluğu’nun, ardından 1991’de Sovyetler Birliği’nin çözüldüğünü belirtti. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemi “kendi kendimizi çıkmaza sürüklediğimiz dönem” sözleriyle nitelendirdi.
Milletvekili, bugün Rusya Federasyonu’nun çok uluslu birliğini ve istikrarını içeriden sarsabilecek yanılsamalara, şüphelere ve eğilimlere kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.
Rusya vatandaşlarının birliğini dışarıdan sarsmaya yönelik girişimlerin Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında da sürdüğünü belirten Zatulin, “Akılsız ya da kötü niyetli kişilerin bu tür girişimleri farklı ölçülerde ortaya çıkıyor. Bunlar hem özel askeri harekatla hem de ülkenin yaşadığı, örneğin göç politikası gibi alanlardaki zorluklarla bağlantılı” ifadelerini kullandı.
Rusya vatandaşlarının, kimsenin iç çekişmelerden yararlanmasına izin vermemek için sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Zatulin, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın mesajı budur ve ben bu mesajı bütünüyle destekliyorum” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü düzenlenen Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını söylemişti. Putin, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığını korumasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.