https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/putin-dis-gucler-rus-toplumunu-bolmeye-calisiyor-1110079608.html

Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor

Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, bunun ülke tarihi boyunca hep karşılaştıkları bir durum... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T17:44+0300

2026-11-03T17:44+0300

2026-11-03T17:44+0300

dünya

vladimir putin

rusya

rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac)

dış güçler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Dış güçlerin ülkesine yönelik müdahalelerine dikkat çeken Putin, "Bugün dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor. Değerli dostlar, bu bin yılı aşkın tarihimiz boyunca her zaman böyleydi" ifadelerini kullandı.Rusya'nın büyük, güçlü ve etkili bir devlete dönüştüğüne işaret eden Putin; jeopolitik rakiplerin, muhaliflerin ve eski düşmanların ülkenin stratejik potansiyelini azaltmaya ve Rusya'yı "parçalamaya" çalıştığını kaydetti.Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-savunma-bakani-belousov-pekinde-rusya-cin-stratejik-ortakligi-tarihi-zirvede-1110070012.html

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vladimir putin, rusya, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), dış güçler