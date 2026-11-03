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Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor
Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, bunun ülke tarihi boyunca hep karşılaştıkları bir durum... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T17:44+0300
2026-11-03T17:44+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac)
dış güçler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Dış güçlerin ülkesine yönelik müdahalelerine dikkat çeken Putin, "Bugün dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor. Değerli dostlar, bu bin yılı aşkın tarihimiz boyunca her zaman böyleydi" ifadelerini kullandı.Rusya'nın büyük, güçlü ve etkili bir devlete dönüştüğüne işaret eden Putin; jeopolitik rakiplerin, muhaliflerin ve eski düşmanların ülkenin stratejik potansiyelini azaltmaya ve Rusya'yı "parçalamaya" çalıştığını kaydetti.Putin sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-savunma-bakani-belousov-pekinde-rusya-cin-stratejik-ortakligi-tarihi-zirvede-1110070012.html
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vladimir putin, rusya, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), dış güçler
vladimir putin, rusya, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), dış güçler

Putin: Dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor

17:44 03.11.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış güçlerin Rus toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, bunun ülke tarihi boyunca hep karşılaştıkları bir durum olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Dış güçlerin ülkesine yönelik müdahalelerine dikkat çeken Putin, "Bugün dış güçler Rus toplumunu bölmeye çalışıyor. Değerli dostlar, bu bin yılı aşkın tarihimiz boyunca her zaman böyleydi" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın büyük, güçlü ve etkili bir devlete dönüştüğüne işaret eden Putin; jeopolitik rakiplerin, muhaliflerin ve eski düşmanların ülkenin stratejik potansiyelini azaltmaya ve Rusya'yı "parçalamaya" çalıştığını kaydetti.
Putin sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir jeopolitik rakibi kimse istemez. Bu çabaların yüzyıllar boyunca her zaman sonuçsuz kaldığını söyleyemem. Bugün yaşadığımız sorunlar kısmen onların çabalarıyla, kısmen de bizim bazı eksikliklerimizle bağlantılı.
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