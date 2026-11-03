https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/yeni-zelandada-ucak-kazasi-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1110072818.html

Yeni Zelanda'da uçak kazası: İki kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da uçak kazası: İki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın Nelson bölgesinde küçük bir uçak düştü. Radardan kaybolan uçağın enkazına dağlık bir bölgede ulaşılırken, kazada iki kişinin yaşamını... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T14:29+0300

2026-11-03T14:29+0300

2026-11-03T14:29+0300

dünya

yeni zelanda

uçak

uçak kazası

can kaybı

soruşturma

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Yeni Zelanda'da Nelson Havalimanı'ndan havalanan küçük bir uçak, uçuş sırasında radardan kaybolduktan sonra düştü. Radio New Zealand'ın haberine göre Cessna 172 Skyhawk modeli uçağın Castor Peak yakınlarında bulunan enkazında iki kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.Yeni Zelanda polisinin açıklamasına göre, uçak sabah saat 09.10'da Nelson Havalimanı'ndan kalktı. Öğle saatlerine doğru uçağın planlanan zamanda ulaşmaması üzerine yetkililere haber verildi.Arama çalışmalarının ardından uçağın enkazı, Yeni Zelanda Denizcilik İdaresine bağlı Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Nelson ve Marlborough bölgelerinin sınırına yakın dağlık bir alanda bulundu.Nelson Bölge Polis Komutanı Steven Collins, kazada iki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Acil durum ekipleri, hayatını kaybedenlerin cenazelerini bölgeden çıkarmak ve kaza yerinde inceleme yapmak üzere çalışma başlattı.Uçak radardan kaybolmadan önce aniden alçaldıNelson Belediye Başkanı Nick Smith, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazaya karışan uçağın dört kişi kapasiteli Cessna tipi bir hava aracı olduğunu belirtti.Smith'in verdiği bilgilere göre uçak, kalkışın ardından yaklaşık 945 metre yüksekliğe ulaştı, ancak daha sonra aniden 549 metreye kadar alçaldı.Uçak, Nelson kentinin yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusundaki Bryant Sıradağları yakınlarında radardan kayboldu.Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Uçağın kesin modeli, kayıt numarası, uçuş güzergahı ve hayatını kaybedenlerin kimlikleri de henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.Kazayla ilgili soruşturma, Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi ve polis tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/meksikada-kucuk-ucak-dustu-kalkistan-kisa-sure-sonra-neden-binalarin-arasina-cakildi-1110063651.html

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yeni zelanda, uçak, uçak kazası, can kaybı, soruşturma