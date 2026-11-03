https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/meksikada-kucuk-ucak-dustu-kalkistan-kisa-sure-sonra-neden-binalarin-arasina-cakildi-1110063651.html

Meksika'da küçük uçak düştü: Kalkıştan kısa süre sonra neden binaların arasına çakıldı

Meksika'da küçük uçak düştü: Kalkıştan kısa süre sonra neden binaların arasına çakıldı

Sputnik Türkiye

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde havalandıktan kısa süre sonra rotasından çıkan Cessna 210 tipi küçük uçak, Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine çakıldı... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T07:19+0300

2026-11-03T07:19+0300

2026-11-03T07:19+0300

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meksika

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hidalgo

uçak kazası

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Meksika hava sahasında yaşanan beklenmedik ve trajik bir kaza, ülkenin Hidalgo eyaletinde büyük bir paniğe neden oldu. Eyaletin başkenti Pachuca'da bulunan sivil havalimanından normal prosedürlere uygun şekilde kalkış yapan Cessna 210 tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen esrarengiz bir nedenle irtifa kaybederek Venta Prieta Mahallesi sınırlarındaki yoğun yerleşim yerine şiddetle çakıldı.Havada başlayan kaza: Uçak neden düştü?Kazanın hemen ardından Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansı (AFAC) tarafından acil durum açıklaması yapıldı. Yetkililerin verdiği resmi bilgilere göre, söz konusu uçağın nihai rotası Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı olarak planlanmıştı. Ancak rutin olması beklenen bu yolculuk, yerleşim birimlerinin tam ortasında korkunç bir çarpışmayla son buldu. Meydana gelen feci olay sonucunda, enkaza dönen uçağın içerisinde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.Uçağın binaların arasına düşmesiyle birlikte mahallede yaşanan büyük korku ve kaosun ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olası bir patlama ve yangın riskine karşı enkaz çevresinde derhal geniş güvenlik kordonu oluşturulurken, sivil halkın kaza bölgesine yaklaşması engellendi.Enkaz alanında geniş çaplı soruşturma başlatıldıOlayın bir kaza mı yoksa teknik bir sabotaj mı olduğu soruları gündeme gelirken, kazanın ardındaki gerçek nedeni ortaya çıkarmak için harekete geçen AFAC, özel uzmanlardan oluşan bir ekibi hızla sahaya sürdü. Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin bizzat olay yerine intikal ettiği ve paramparça olan enkaz üzerinde detaylı teknik incelemelere başladığı bildirildi.Yetkililer, havacılık tarihindeki bu son trajedinin aydınlatılması ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla resmi bir idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-9-kisiyi-tasiyan-ozel-jet-yerlesim-alanina-dustu-1110038472.html

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