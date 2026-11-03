https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/yeni-arastirma-az-miktarda-alkol-bile-olum-riskini-artiriyor-1110057885.html
Yeni araştırma: Az miktarda alkol bile ölüm riskini artırıyor
Yeni araştırma: Az miktarda alkol bile ölüm riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
ABD ve Kanadalı bilim insanlarının 7 bin 200'den fazla bilimsel yayını değerlendirdiği araştırma, ölçülü alkol tüketiminin bile erken ölüm, kanser ve ciddi... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T12:14+0300
2026-11-03T12:14+0300
2026-11-03T12:14+0300
sağlik
alkol
kanser
ölüm
zarar
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Alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma, az miktarda içki içmenin zararsız olduğu yönündeki yaygın inanışı sorgulayan sonuçlar ortaya koydu. Çalışmada, alkol tüketimi arttıkça hastalık ve erken ölüm risklerinin yükseldiği belirlendi.ABD ve Kanada'dan araştırmacılar, 7 bin 200'den fazla bilimsel yayını inceleyerek bulguları ulusal sağlık verileriyle karşılaştırdı. Araştırmada kalp ve damar hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, yaralanmalar ile ağız, yemek borusu ve meme kanseri dahil çeşitli hastalıklar değerlendirildi.Çalışmaya Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Toronto Üniversitesi araştırmacıları katıldı.Günde iki kadeh bile riski artırıyorAraştırmacılar, günde iki standart alkollü içki tüketiminin alkole bağlı erken ölüm riskinde belirgin artışla ilişkili olduğunu belirledi.Ayrıca günde bir standart içkiden fazla tüketimin hem erkeklerde hem de kadınlarda sağlık risklerini artırdığı sonucuna ulaşıldı.Bir standart içki, alkol oranına bağlı olarak yaklaşık 355 mililitre bira, 148 mililitre şarap veya 44 mililitre sert içkiye karşılık geliyor.Araştırmanın başyazarı, Dr. Kevin Shield, düşük miktarlarda alkol tüketiminin de sağlık açısından risk taşıdığını ve tüketim arttıkça bu risklerin yükseldiğini belirtti.Kalbe faydalı olduğu düşünülüyorduGeçmişte bazı araştırmalar, ölçülü alkol tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olabileceğini öne sürmüştü.Ancak yeni çalışmada, alkolün genel sağlık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir koruyucu etkisi bulunamadı. Kalp sağlığına yönelik olası yararların, kanser ve diğer hastalıklarla ilişkili riskleri dengelemeye yetmediği belirlendi.Bilim insanları, sonuçların toplum genelindeki riskleri yansıttığını, bireysel sağlık sonuçlarının ise genetik özellikler, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına göre değişebileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bilim-insanlari-acikladi-her-gun-yer-fistigi-yemek-beyni-nasil-etkiliyor-1110037328.html
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alkol, kanser, ölüm, zarar
alkol, kanser, ölüm, zarar
Yeni araştırma: Az miktarda alkol bile ölüm riskini artırıyor
ABD ve Kanadalı bilim insanlarının 7 bin 200'den fazla bilimsel yayını değerlendirdiği araştırma, ölçülü alkol tüketiminin bile erken ölüm, kanser ve ciddi hastalık riskleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Çalışmada alkolün genel sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi bulunamadı.
Alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma, az miktarda içki içmenin zararsız olduğu yönündeki yaygın inanışı sorgulayan sonuçlar ortaya koydu. Çalışmada, alkol tüketimi arttıkça hastalık ve erken ölüm risklerinin yükseldiği belirlendi.
ABD ve Kanada'dan araştırmacılar, 7 bin 200'den fazla bilimsel yayını inceleyerek bulguları ulusal sağlık verileriyle karşılaştırdı. Araştırmada kalp ve damar hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, yaralanmalar ile ağız, yemek borusu ve meme kanseri dahil çeşitli hastalıklar değerlendirildi.
Çalışmaya Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu ve Toronto Üniversitesi araştırmacıları katıldı.
Günde iki kadeh bile riski artırıyor
Araştırmacılar, günde iki standart alkollü içki tüketiminin alkole bağlı erken ölüm riskinde belirgin artışla ilişkili olduğunu belirledi.
Ayrıca günde bir standart içkiden fazla tüketimin hem erkeklerde hem de kadınlarda sağlık risklerini artırdığı sonucuna ulaşıldı.
Bir standart içki, alkol oranına bağlı olarak yaklaşık 355 mililitre bira, 148 mililitre şarap veya 44 mililitre sert içkiye karşılık geliyor.
Araştırmanın başyazarı, Dr. Kevin Shield, düşük miktarlarda alkol tüketiminin de sağlık açısından risk taşıdığını ve tüketim arttıkça bu risklerin yükseldiğini belirtti.
Kalbe faydalı olduğu düşünülüyordu
Geçmişte bazı araştırmalar, ölçülü alkol tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olabileceğini öne sürmüştü.
Ancak yeni çalışmada, alkolün genel sağlık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir koruyucu etkisi bulunamadı. Kalp sağlığına yönelik olası yararların, kanser ve diğer hastalıklarla ilişkili riskleri dengelemeye yetmediği belirlendi.
Bilim insanları, sonuçların toplum genelindeki riskleri yansıttığını, bireysel sağlık sonuçlarının ise genetik özellikler, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına göre değişebileceğini vurguladı.