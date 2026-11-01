https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bilim-insanlari-acikladi-her-gun-yer-fistigi-yemek-beyni-nasil-etkiliyor-1110037328.html

Bilim insanları açıkladı: Her gün yer fıstığı yemek beyni nasıl etkiliyor?

Bilim insanları açıkladı: Her gün yer fıstığı yemek beyni nasıl etkiliyor?

Sputnik Türkiye

Hollanda'da yapılan bir araştırma, her gün yer fıstığı tüketmenin yaşlı bireylerde hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinin işleyişini olumlu etkileyebileceğini... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T18:21+0300

2026-11-01T18:21+0300

2026-11-01T18:21+0300

sağlik

yer fıstığı

beyin

öğrenme

i̇nsülin

kan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110037099_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e520dbce962cec5b3b5db3290edf52b5.png

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Beslenme ve Metabolizma Araştırma Enstitüsü (NUTRIM), düzenli yer fıstığı tüketiminin yaşlanan beyin üzerindeki etkilerini araştırdı. Food & Function (Gıda ve Fonksiyon) dergisinde yayımlanan çalışma, günlük yer fıstığı tüketiminin hafızayla bağlantılı beyin bölgelerinin insüline verdiği yanıtı iyileştirebildiğini gösterdi.Araştırmaya 60-75 yaşları arasında 31 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar, 16 hafta boyunca her gün 60 gram tuzsuz, kabuklu kavrulmuş yer fıstığı tüketti. Yer fıstığı tüketilen ve tüketilmeyen dönemlerde elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.Hafızayla ilişkili bölgelerde değişim görüldüAraştırmacılar, 16 haftanın sonunda beynin hafızayla ilişkili bazı bölgelerinin insüline daha iyi yanıt verdiğini belirledi.Genellikle kan şekerini düzenlemesiyle bilinen insülin, beyinde de önemli görevler üstleniyor. Sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasına ve birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan bu hormon, hafıza ve diğer zihinsel işlevlerde rol oynuyor.Yaş ilerledikçe beynin insüline duyarlılığı azalabiliyor. Bu durum, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyle ilişkilendiriliyor.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Peter Joris, elde edilen sonuçların yer fıstığı tüketiminin hafızayla ilişkili beyin bölgelerindeki insülin duyarlılığını olumlu etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.Beyne giden kan akışında yüzde 3.6 artışYeni bulgular, aynı araştırmacının 2025 yılında yayımladığı önceki çalışmanın sonuçlarını da destekliyor.Araştırmada, 16 hafta boyunca yer fıstığı tüketen kişilerde beyne giden toplam kan akışının yüzde 3.6 arttığı, sözel hafıza performansında ise yüzde 5.8 iyileşme görüldüğü belirlenmişti.Bilim insanları, bu etkilerin yer fıstığında bulunan tek bir besin maddesinden değil, farklı bileşenlerin birlikte etkisinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.Yer fıstığı; doymamış yağlar, lif, vitaminler, mineraller ve bitkisel protein içeriyor. Ayrıca öğrenme ve hafıza süreçlerinde rol oynayabilen nitrik oksidin üretiminde kullanılan 'L-arjinin' bakımından da zengin.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yaygin-kullanilan-tarim-ilaciyla-ilgili-arastirma-parkinson-riski-25-katindan-fazla-1110036618.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yer fıstığı, beyin, öğrenme, i̇nsülin, kan