https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/yapay-zeka-harcamalari-piyasalari-baskiliyor-kuresel-borsalarda-karisik-seyir-1110065949.html

Yapay zeka harcamaları piyasaları baskılıyor: Küresel borsalarda karışık seyir

Yapay zeka harcamaları piyasaları baskılıyor: Küresel borsalarda karışık seyir

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar; yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik artan endişeler, ABD'deki siyasi belirsizlikler ve Ortadoğu'daki diplomatik... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T09:51+0300

2026-11-03T09:51+0300

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Küresel ekonomi, bir yanda teknoloji devlerinin dudak uçuklatan yatırımları, diğer yanda ise jeopolitik fay hatlarındaki hareketlilikle şekillenen karışık bir seyir izliyor. ABD'deki devam eden seçim süreci ve Orta Doğu eksenindeki kısmi diplomatik iyimserlik piyasalarda yankı bulurken; yatırımcıların zihnindeki asıl soru işareti yapay zeka yatırımlarının finansmanı üzerinde toplanmış durumda.Milyarlarca dolarlık harcamaların şirketlerin gelir ve karlılığına ne zaman ve nasıl yansıyacağı konusundaki belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını ciddi şekilde baskılayarak teknoloji ağırlıklı hisselerde sert satış dalgalarına yol açtı.Şirket birleşmeleri ve bilançolar satış baskısı yarattıYapay zeka ekosistemindeki yüksek maliyetli yatırımlar şirket hisselerini sarsmaya başladı. ABD'li çip devi Marvell Technology'nin, optik ağ şirketi Lumentum'u 115 milyar dolarlık işletme değeriyle tamamen hisse takası yoluyla satın alacağını duyurması piyasalarda şok etkisi yarattı. Açıklamanın ardından Marvell hisseleri yüzde 12,72, Lumentum hisseleri ise yüzde 18,59 oranında çakıldı. Benzer şekilde Oracle'ın, milyarlarca dolarlık yapay zeka projelerini finanse etmek için 20 milyar dolarlık (hisse senedi ve tahvil) kaynak arayışına girdiğini açıklaması hisselerine yüzde 8,76 oranında değer kaybettirdi.Kurumsal tarafta ise Apple'ın açıkladığı üç aylık güçlü bilanço dikkat çekti. Teknoloji devinin net satışları yıllık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara, net kârı ise 30,7 milyar dolara ulaştı. Tüm bu gelişmelere ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekimde 55,5'e yükselmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma olasılığının yüzde 75'e fırlaması eklenince, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde yön aşağı çevrildi.Ortadoğu i̇yimserliği Avrupa'ya yaradı, Asya borsaları düşüşteABD'deki teknoloji sarsıntısının aksine Avrupa borsaları daha pozitif bir tablo çizdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırılara kapıyı kapatması ve JD Vance'ın ılımlı mesajları, Orta Doğu'daki savaş primini düşürdü. Enerji maliyetlerindeki bu gerileme, Avrupa'daki havayolu şirketleri (Air France-KLM, IAG, Ryanair) hisselerini yukarı çekerken; İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa borsalarında endeksler yükseliş kaydetti.Ancak aynı iyimserlik Asya piyasalarına yansımadı. Çin'in sermaye piyasalarına yönelik (PBOC üzerinden 100 milyar yuanlık destek) adımlarına rağmen, yapay zeka harcamalarına ilişkin küresel endişeler Güney Kore'deki teknoloji şirketlerini sert vurdu. Yarı iletken devleri SK Hynix ve Samsung Electronics hisselerinde yaşanan derin kayıplar Asya piyasalarını kırmızıya boyadı. Yurt içinde ise yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kritik ekim ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

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