Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-oncesi-senaryolar-kongredeki-olasi-degisim-trumpin-dis-politikasini-1110074343.html
ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'
ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılacak ara seçimlerde Kongre kontrolünün el değiştirmesi ihtimali, Washington'daki mevcut siyasi kilitlenmenin derinleşebileceği yönündeki... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T14:57+0300
2026-11-03T14:57+0300
dünya
abd
donald trump
washington
senato
sputnik
andrew napolitano
abd seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110073909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b504ddf4bb17bb9d0bd8f80795ca322d.jpg
Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelere göre, sandıktan çıkacak olası bir Demokrat üstünlüğü Beyaz Saray'ın dış politika adımlarını doğrudan etkileyecek.Sputnik'e konuşan Amerikalı gazeteci ve hukuk uzmanı Yargıç Andrew Napolitano, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü sağlaması halinde Başkan Donald Trump'ın askeri harcamalarını sınırlandırabileceğini belirtti.Napolitano, Kongre'nin 'bütçe yetkisine' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Napolitano, Kongre'nin başkanı istemediği harcamalara yönlendirebileceğini belirterek, Kiev'e daha fazla bütçe aktarılması hususunda Trump'ın direnmesi durumunda Yüksek Mahkeme kararlarıyla adım atmak zorunda kalabileceğini kaydetti.'Soruşturma dalgası dış politikaya odaklanmayı zorlaştıracak'Temsilciler Meclisi ve Senato'da oluşabilecek yeni bir Demokrat çoğunluğunun Trump yönetimini hedef alan yeni soruşturma süreçleri başlatabileceğini de kaydeden Napolitano, bu durumun Beyaz Saray'ın dış politika başlıklarına odaklanmasını güçleştireceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-basladi-kongrede-dengeler-degisecek-mi-1110073016.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110073909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c161afe9fea51ab749d2a577fa4b0ac8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, washington, senato, sputnik, andrew napolitano, abd seçimleri
abd, donald trump, washington, senato, sputnik, andrew napolitano, abd seçimleri

ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'

14:57 03.11.2026
© REUTERS Shannon StapletonPeople cast ballots during early voting ahead of the midterm elections
People cast ballots during early voting ahead of the midterm elections - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© REUTERS Shannon Stapleton
Abone ol
ABD'de yapılacak ara seçimlerde Kongre kontrolünün el değiştirmesi ihtimali, Washington'daki mevcut siyasi kilitlenmenin derinleşebileceği yönündeki tartışmaları berabere getiriyor.
Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelere göre, sandıktan çıkacak olası bir Demokrat üstünlüğü Beyaz Saray'ın dış politika adımlarını doğrudan etkileyecek.

Sputnik'e konuşan Amerikalı gazeteci ve hukuk uzmanı Yargıç Andrew Napolitano, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü sağlaması halinde Başkan Donald Trump'ın askeri harcamalarını sınırlandırabileceğini belirtti.

Napolitano, Kongre'nin 'bütçe yetkisine' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kongre'nin bütçe yetkisi iki yönlü çalışır. Kongre, başkanın parayı nasıl harcayacağını kısıtlayabileceği gibi, başkanı para harcamaya da zorlayabilir."

Napolitano, Kongre'nin başkanı istemediği harcamalara yönlendirebileceğini belirterek, Kiev'e daha fazla bütçe aktarılması hususunda Trump'ın direnmesi durumunda Yüksek Mahkeme kararlarıyla adım atmak zorunda kalabileceğini kaydetti.

'Soruşturma dalgası dış politikaya odaklanmayı zorlaştıracak'

Temsilciler Meclisi ve Senato'da oluşabilecek yeni bir Demokrat çoğunluğunun Trump yönetimini hedef alan yeni soruşturma süreçleri başlatabileceğini de kaydeden Napolitano, bu durumun Beyaz Saray'ın dış politika başlıklarına odaklanmasını güçleştireceğini vurguladı.
ABD ara seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
DÜNYA
ABD'de ara seçimler başladı: Kongre'de dengeler değişecek mi?
14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала