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ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'
ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılacak ara seçimlerde Kongre kontrolünün el değiştirmesi ihtimali, Washington'daki mevcut siyasi kilitlenmenin derinleşebileceği yönündeki... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelere göre, sandıktan çıkacak olası bir Demokrat üstünlüğü Beyaz Saray'ın dış politika adımlarını doğrudan etkileyecek.Sputnik'e konuşan Amerikalı gazeteci ve hukuk uzmanı Yargıç Andrew Napolitano, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü sağlaması halinde Başkan Donald Trump'ın askeri harcamalarını sınırlandırabileceğini belirtti.Napolitano, Kongre'nin 'bütçe yetkisine' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Napolitano, Kongre'nin başkanı istemediği harcamalara yönlendirebileceğini belirterek, Kiev'e daha fazla bütçe aktarılması hususunda Trump'ın direnmesi durumunda Yüksek Mahkeme kararlarıyla adım atmak zorunda kalabileceğini kaydetti.'Soruşturma dalgası dış politikaya odaklanmayı zorlaştıracak'Temsilciler Meclisi ve Senato'da oluşabilecek yeni bir Demokrat çoğunluğunun Trump yönetimini hedef alan yeni soruşturma süreçleri başlatabileceğini de kaydeden Napolitano, bu durumun Beyaz Saray'ın dış politika başlıklarına odaklanmasını güçleştireceğini vurguladı.
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abd, donald trump, washington, senato, sputnik, andrew napolitano, abd seçimleri
abd, donald trump, washington, senato, sputnik, andrew napolitano, abd seçimleri
ABD'de ara seçimler öncesi senaryolar: 'Kongre'deki olası değişim Trump'ın dış politikasını kısıtlayabilir'
ABD'de yapılacak ara seçimlerde Kongre kontrolünün el değiştirmesi ihtimali, Washington'daki mevcut siyasi kilitlenmenin derinleşebileceği yönündeki tartışmaları berabere getiriyor.
Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelere göre, sandıktan çıkacak olası bir Demokrat üstünlüğü Beyaz Saray'ın dış politika adımlarını doğrudan etkileyecek.
Sputnik'e konuşan Amerikalı gazeteci ve hukuk uzmanı Yargıç Andrew Napolitano, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü sağlaması halinde Başkan Donald Trump'ın askeri harcamalarını sınırlandırabileceğini belirtti.
Napolitano, Kongre'nin 'bütçe yetkisine' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Kongre'nin bütçe yetkisi iki yönlü çalışır. Kongre, başkanın parayı nasıl harcayacağını kısıtlayabileceği gibi, başkanı para harcamaya da zorlayabilir."
Napolitano, Kongre'nin başkanı istemediği harcamalara yönlendirebileceğini belirterek, Kiev'e daha fazla bütçe aktarılması hususunda Trump'ın direnmesi durumunda Yüksek Mahkeme kararlarıyla adım atmak zorunda kalabileceğini kaydetti.
'Soruşturma dalgası dış politikaya odaklanmayı zorlaştıracak'
Temsilciler Meclisi ve Senato'da oluşabilecek yeni bir Demokrat çoğunluğunun Trump yönetimini hedef alan yeni soruşturma süreçleri başlatabileceğini de kaydeden Napolitano, bu durumun Beyaz Saray'ın dış politika başlıklarına odaklanmasını güçleştireceğini vurguladı.