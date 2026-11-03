https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-iran-mesaji-ara-secimlerin-ardindan-saldiri-plani-yok-1110062824.html
Trump'tan İran mesajı: 'Ara seçimlerin ardından saldırı planı yok'
Trump'tan İran mesajı: 'Ara seçimlerin ardından saldırı planı yok'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlamadığını belirtti. Trump, Tahran'la... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T01:53+0300
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2026-11-03T01:53+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yapılacak ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlayıp planlamadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Washington'daki Reflecting Pool yakınlarında katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, salı günü yapılacak seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağı sorusuna kısa bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi. Trump, daha önce Axios'a verdiği röportajda, ABD'nin Tahran'a yönelik çatışmaları yeniden başlatmak için 'hiçbir acelesi olmadığını' söylemiş, ekonomik baskının İran'ın kaynaklarını zaten tükettiğini belirtmişti. ABD medyası, Trump'ın ara seçimlerin hemen ardından geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme ihtimalini değerlendirdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/pezeskiyan-hamaney-abdyle-diyalog-icin-hukumete-bazi-yetkiler-verdi-1110057560.html
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Trump'tan İran mesajı: 'Ara seçimlerin ardından saldırı planı yok'
ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlamadığını belirtti. Trump, Tahran'la çatışmalara dönmek için aceleleri olmadığını söylerken, ABD medyası seçimlerin hemen sonrasında geniş çaplı bir askeri operasyon ihtimalinin değerlendirildiğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yapılacak ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlayıp planlamadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi.
Washington'daki Reflecting Pool yakınlarında katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, salı günü yapılacak seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağı sorusuna kısa bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.
Trump, daha önce Axios'a verdiği röportajda, ABD'nin Tahran'a yönelik çatışmaları yeniden başlatmak için 'hiçbir acelesi olmadığını' söylemiş, ekonomik baskının İran'ın kaynaklarını zaten tükettiğini belirtmişti.
ABD medyası, Trump'ın ara seçimlerin hemen ardından geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme ihtimalini değerlendirdiğini bildirmişti.