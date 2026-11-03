https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-iran-mesaji-ara-secimlerin-ardindan-saldiri-plani-yok-1110062824.html

Trump'tan İran mesajı: 'Ara seçimlerin ardından saldırı planı yok'

Trump'tan İran mesajı: 'Ara seçimlerin ardından saldırı planı yok'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlamadığını belirtti. Trump, Tahran'la... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T01:53+0300

2026-11-03T01:53+0300

2026-11-03T01:53+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109756830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_884a444635e8c436c54ac552de35adda.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yapılacak ara dönem Kongre seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı planlayıp planlamadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Washington'daki Reflecting Pool yakınlarında katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, salı günü yapılacak seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatıp başlatmayacağı sorusuna kısa bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi. Trump, daha önce Axios'a verdiği röportajda, ABD'nin Tahran'a yönelik çatışmaları yeniden başlatmak için 'hiçbir acelesi olmadığını' söylemiş, ekonomik baskının İran'ın kaynaklarını zaten tükettiğini belirtmişti. ABD medyası, Trump'ın ara seçimlerin hemen ardından geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme ihtimalini değerlendirdiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/pezeskiyan-hamaney-abdyle-diyalog-icin-hukumete-bazi-yetkiler-verdi-1110057560.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran