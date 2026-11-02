https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/pezeskiyan-hamaney-abdyle-diyalog-icin-hukumete-bazi-yetkiler-verdi-1110057560.html

Pezeşkiyan: Hamaney, ABD'yle diyalog için hükümete 'bazı yetkiler' verdi

Pezeşkiyan: Hamaney, ABD'yle diyalog için hükümete 'bazı yetkiler' verdi

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle yaşanan savaş riskini diyalog yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, ülkenin lideri Mücteba... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T18:32+0300

2026-11-02T18:32+0300

2026-11-02T18:32+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mücteba hamaney

i̇ran

hürmüz boğazı

pakistan

cumhurbaşkanlığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi konusunun ele alındığı, valiler ve belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.Ülkenin karşı karşıya olduğu "zorlukların ve düşmanların oluşturduğu krizin halkın desteği ve işbirliğiyle aşılması gerektiğini" belirten Pezeşkiyan, "Sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda Lider (Hamaney) de hükümete bazı yetkiler verdi" ifadelerini kullandı.Savaşta hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını savunan Pezeşkiyan, düşmanların askeri güç kullanarak İran'ı teslim alamayacağını söyledi. İran'ın karşı tarafın "yalanları ve aşırı talepleri" karşısında geri adım atmayacağını belirten Pezeşkiyan, bu süreçte halkın dayanıklılığını artırmak ve kaygılarını gidermek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.Arakçi: Hürmüz'ün açılması İran'ın şartlarına bağlıİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, boğazın açılmasının İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu bildirdi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini belirterek, Tahran'ın şartlarını ve planlarını karşı tarafa ilettiğini söyledi ve ekledi: Boğazın açılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şartların açık ve şeffaf olduğunu belirten Arakçi, bu şartların kabul edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla müzakerelerin yeniden başlayacağını belirtti. Farklı bir senaryoda ise İran'ın boyun eğmeyeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/muzakerelerde-kritik-asama-iran-simdi-top-abdnin-sahasinda-1110045381.html

i̇ran

hürmüz boğazı

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı, pakistan, cumhurbaşkanlığı, haberler