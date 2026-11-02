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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/pezeskiyan-hamaney-abdyle-diyalog-icin-hukumete-bazi-yetkiler-verdi-1110057560.html
Pezeşkiyan: Hamaney, ABD'yle diyalog için hükümete 'bazı yetkiler' verdi
Pezeşkiyan: Hamaney, ABD'yle diyalog için hükümete 'bazı yetkiler' verdi
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle yaşanan savaş riskini diyalog yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, ülkenin lideri Mücteba... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T18:32+0300
2026-11-02T18:32+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mücteba hamaney
i̇ran
hürmüz boğazı
pakistan
cumhurbaşkanlığı
haberler
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İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi konusunun ele alındığı, valiler ve belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.Ülkenin karşı karşıya olduğu "zorlukların ve düşmanların oluşturduğu krizin halkın desteği ve işbirliğiyle aşılması gerektiğini" belirten Pezeşkiyan, "Sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda Lider (Hamaney) de hükümete bazı yetkiler verdi" ifadelerini kullandı.Savaşta hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını savunan Pezeşkiyan, düşmanların askeri güç kullanarak İran'ı teslim alamayacağını söyledi. İran'ın karşı tarafın "yalanları ve aşırı talepleri" karşısında geri adım atmayacağını belirten Pezeşkiyan, bu süreçte halkın dayanıklılığını artırmak ve kaygılarını gidermek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.Arakçi: Hürmüz'ün açılması İran'ın şartlarına bağlıİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, boğazın açılmasının İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu bildirdi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini belirterek, Tahran'ın şartlarını ve planlarını karşı tarafa ilettiğini söyledi ve ekledi: Boğazın açılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şartların açık ve şeffaf olduğunu belirten Arakçi, bu şartların kabul edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla müzakerelerin yeniden başlayacağını belirtti. Farklı bir senaryoda ise İran'ın boyun eğmeyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/muzakerelerde-kritik-asama-iran-simdi-top-abdnin-sahasinda-1110045381.html
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mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı, pakistan, cumhurbaşkanlığı, haberler
mücteba hamaney, i̇ran, hürmüz boğazı, pakistan, cumhurbaşkanlığı, haberler

Pezeşkiyan: Hamaney, ABD'yle diyalog için hükümete 'bazı yetkiler' verdi

18:32 02.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle yaşanan savaş riskini diyalog yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, ülkenin lideri Mücteba Hamaney'in bu kapsamda hükümete "bazı yetkiler" verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Arakçi ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi konusunun ele alındığı, valiler ve belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Ülkenin karşı karşıya olduğu "zorlukların ve düşmanların oluşturduğu krizin halkın desteği ve işbirliğiyle aşılması gerektiğini" belirten Pezeşkiyan, "Sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda Lider (Hamaney) de hükümete bazı yetkiler verdi" ifadelerini kullandı.
Savaşta hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını savunan Pezeşkiyan, düşmanların askeri güç kullanarak İran'ı teslim alamayacağını söyledi. İran'ın karşı tarafın "yalanları ve aşırı talepleri" karşısında geri adım atmayacağını belirten Pezeşkiyan, bu süreçte halkın dayanıklılığını artırmak ve kaygılarını gidermek için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arakçi: Hürmüz'ün açılması İran'ın şartlarına bağlı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, boğazın açılmasının İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı olduğunu bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini belirterek, Tahran'ın şartlarını ve planlarını karşı tarafa ilettiğini söyledi ve ekledi:

Her şey ABD'nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız. Ancak askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı'nın açılması İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı.

Boğazın açılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şartların açık ve şeffaf olduğunu belirten Arakçi, bu şartların kabul edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla müzakerelerin yeniden başlayacağını belirtti. Farklı bir senaryoda ise İran'ın boyun eğmeyeceğini söyledi.
İran, ABD son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Müzakerelerde kritik aşama, İran: Şimdi top ABD'nin sahasında
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