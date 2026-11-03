https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trump-iran-savasi-abdye-kazandirdiklarim-yaninda-cerez-parasi-gronlandi-aldik-1110073294.html
Trump: 'İran savaşı, ABD'ye kazandırdıklarım yanında çerez parası, Grönland'ı aldık'
Trump: 'İran savaşı, ABD'ye kazandırdıklarım yanında çerez parası, Grönland'ı aldık'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ara seçim gününde yayınlanan son mesajında, ‘Diğer dış müdahaleleri nedeniyle ABD’nin kazandıklarının yanında İran savaşının çerez parası’ olduğunu söyledi. İşte detaylar, İran ve Grönland açıklamaları...
2026-11-03T14:28+0300
2026-11-03T14:28+0300
2026-11-03T14:28+0300
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Donald Trump, Fox News haber kanalında Sean Hannity’nin konuğu olduğu ara seçim ile ilgili son yorumlarında ‘Amerikan halkını İran savaşının biteceği konusunda nasıl ikna edeceği’ yönündeki soruya yanıt verdi.ABD başkanı, savaşa yönelik harcamalarla ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi: 'Grönland'ı aldık'Trump, ABD ordusunun Grönland'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Danimarka ve Grönland ile bir güvenlik anlaşması yapma girişimini "Grönland'ı almak" olarak tanımladı ve bunun "5 trilyon dolar değerinde" olduğunu öne sürdü.‘İran savaşı, yumuşak bir savaş’Şu an İran ile kapsamlı bir askeri çatışma yaşanmadığını belirten Trump, "Sadece konuşuyoruz. Bu bir savaş değil; bu bir 'yumuşak savaş' (askeri olmayan bir savaş)" dedi.Ayrıca, "Şimdi 'Kazma Dağı'na (İran'ın gizli nükleer tesisi olduğundan şüphelenilen yer) gitmemiz gerekebilir, ancak bu önemli bir mesele değil. Bunu bir saat içinde halledebiliriz" ifadelerini kullandı.Trump, destekçilerine oy kullanmaları çağrısında bulunarak, bu ara seçimlerin "aslında bizzat benim aday olduğum bir seçimden farksız" olduğunu söyledi. Trump, "(Cumhuriyetçiler kaybederse) elde ettiğimiz tüm kazanımlar silinip gidecek" diyerek, "Halkımız sandığa giderse, ezici bir zafer kazanırız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-neden-ara-secim-yapiliyor-2026-ara-secimlerinin-one-cikan-basliklari-ne-1110035983.html
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donald trump, grönland, i̇ran, fox news, sean hannity, haberler, abd
donald trump, grönland, i̇ran, fox news, sean hannity, haberler, abd
Trump: 'İran savaşı, ABD'ye kazandırdıklarım yanında çerez parası, Grönland'ı aldık'
ABD Başkanı Trump, ara seçim günü son mesajında, ‘Diğer dış müdahaleleri nedeniyle ABD’nin kazandıklarının yanında İran savaşının çerez parası’ olduğunu söyledi. Göreve geldiğinden beri ülke için 25 trilyon dolar servet yarattığını söyleyen ABD başkanı, ‘Grönland’ı aldık’ ifadelerini kullandı ve buradan da 5 trilyon dolar elde ettiğini söyledi.
Donald Trump, Fox News haber kanalında Sean Hannity’nin konuğu olduğu ara seçim ile ilgili son yorumlarında ‘Amerikan halkını İran savaşının biteceği konusunda nasıl ikna edeceği’ yönündeki soruya yanıt verdi.
ABD başkanı, savaşa yönelik harcamalarla ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi:
Yardımcılarıma, küçük bir sapma yapıp İran'a kısa bir yolculuk gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledim. İran gibi kötü niyetli bir ulusu kendi haline bırakamazdık. Nükleer silahlara sahip olmalarına müsamaha gösteremeyiz ve buna asla izin vermeyeceğiz. 20 Ocak’ta göreve geldiğimden bu yana ABD için 25 trilyon dolarlık servet yarattım.Kazandığımız parayla kıyaslandığında, bu (İran savaşı masrafı) çerez parası kalır.
Trump, ABD ordusunun Grönland'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Danimarka ve Grönland ile bir güvenlik anlaşması yapma girişimini "Grönland'ı almak" olarak tanımladı ve bunun "5 trilyon dolar değerinde" olduğunu öne sürdü.
‘İran savaşı, yumuşak bir savaş’
Şu an İran ile kapsamlı bir askeri çatışma yaşanmadığını belirten Trump, "Sadece konuşuyoruz. Bu bir savaş değil; bu bir 'yumuşak savaş' (askeri olmayan bir savaş)" dedi.
Ayrıca, "Şimdi 'Kazma Dağı'na (İran'ın gizli nükleer tesisi olduğundan şüphelenilen yer) gitmemiz gerekebilir, ancak bu önemli bir mesele değil. Bunu bir saat içinde halledebiliriz" ifadelerini kullandı.
Trump, destekçilerine oy kullanmaları çağrısında bulunarak, bu ara seçimlerin "aslında bizzat benim aday olduğum bir seçimden farksız" olduğunu söyledi. Trump, "(Cumhuriyetçiler kaybederse) elde ettiğimiz tüm kazanımlar silinip gidecek" diyerek, "Halkımız sandığa giderse, ezici bir zafer kazanırız" şeklinde konuştu.