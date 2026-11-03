https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trump-iran-savasi-abdye-kazandirdiklarim-yaninda-cerez-parasi-gronlandi-aldik-1110073294.html

Trump: 'İran savaşı, ABD'ye kazandırdıklarım yanında çerez parası, Grönland'ı aldık'

Trump: 'İran savaşı, ABD'ye kazandırdıklarım yanında çerez parası, Grönland'ı aldık'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, ara seçim gününde yayınlanan son mesajında, ‘Diğer dış müdahaleleri nedeniyle ABD’nin kazandıklarının yanında İran savaşının çerez parası’ olduğunu söyledi. İşte detaylar, İran ve Grönland açıklamaları...

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:28+0300

2026-11-03T14:28+0300

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Donald Trump, Fox News haber kanalında Sean Hannity’nin konuğu olduğu ara seçim ile ilgili son yorumlarında ‘Amerikan halkını İran savaşının biteceği konusunda nasıl ikna edeceği’ yönündeki soruya yanıt verdi.ABD başkanı, savaşa yönelik harcamalarla ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi: 'Grönland'ı aldık'Trump, ABD ordusunun Grönland'daki varlığını güçlendirmek amacıyla Danimarka ve Grönland ile bir güvenlik anlaşması yapma girişimini "Grönland'ı almak" olarak tanımladı ve bunun "5 trilyon dolar değerinde" olduğunu öne sürdü.‘İran savaşı, yumuşak bir savaş’Şu an İran ile kapsamlı bir askeri çatışma yaşanmadığını belirten Trump, "Sadece konuşuyoruz. Bu bir savaş değil; bu bir 'yumuşak savaş' (askeri olmayan bir savaş)" dedi.Ayrıca, "Şimdi 'Kazma Dağı'na (İran'ın gizli nükleer tesisi olduğundan şüphelenilen yer) gitmemiz gerekebilir, ancak bu önemli bir mesele değil. Bunu bir saat içinde halledebiliriz" ifadelerini kullandı.Trump, destekçilerine oy kullanmaları çağrısında bulunarak, bu ara seçimlerin "aslında bizzat benim aday olduğum bir seçimden farksız" olduğunu söyledi. Trump, "(Cumhuriyetçiler kaybederse) elde ettiğimiz tüm kazanımlar silinip gidecek" diyerek, "Halkımız sandığa giderse, ezici bir zafer kazanırız" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-neden-ara-secim-yapiliyor-2026-ara-secimlerinin-one-cikan-basliklari-ne-1110035983.html

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