Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası

Mohamed Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı alacağını öğrendim. Salah'a büyük bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilecek. Ayrıca, rekor sürede hem spor hem de turizm alanında büyük bir sıçrama elde edilmesine katkıda bulunmasının ardından kendisine üst düzey bir onur ödülü de takdim edilecek.