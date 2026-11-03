https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trabzonsporun-yildizi-mohamed-salaha-turk-vatandasligi-iddiasi-1110062594.html
Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası
Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T00:46+0300
2026-11-03T00:46+0300
2026-11-03T00:46+0300
spor
trabzonspor
muhammed salah
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
mısır
türk
vatandaş
vatandaş hakları
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Gazeteci Mohamed El-Kaoud, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü.El-Kaoud, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağı ve kendisine resmi bir ödül verileceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html
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trabzonspor, muhammed salah, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mısır, türk, vatandaş, vatandaş hakları, vatandaşlık
trabzonspor, muhammed salah, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mısır, türk, vatandaş, vatandaş hakları, vatandaşlık
Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası
Trabzonspor'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü.
Gazeteci Mohamed El-Kaoud, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü.
El-Kaoud, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Mohamed Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı alacağını öğrendim. Salah'a büyük bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilecek. Ayrıca, rekor sürede hem spor hem de turizm alanında büyük bir sıçrama elde edilmesine katkıda bulunmasının ardından kendisine üst düzey bir onur ödülü de takdim edilecek.
Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağı ve kendisine resmi bir ödül verileceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.