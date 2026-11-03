Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trabzonsporun-yildizi-mohamed-salaha-turk-vatandasligi-iddiasi-1110062594.html
Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası
Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T00:46+0300
2026-11-03T00:46+0300
spor
trabzonspor
muhammed salah
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
mısır
türk
vatandaş
vatandaş hakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107832643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83cee3f7a702ee6e68696eab7366cc48.jpg
Gazeteci Mohamed El-Kaoud, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü.El-Kaoud, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağı ve kendisine resmi bir ödül verileceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muhammed-salah-trafikten-men-cezasi-aldi-1108918381.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107832643_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e7f0adbfbc48e81e88ea72eaed33bc49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, muhammed salah, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mısır, türk, vatandaş, vatandaş hakları, vatandaşlık
trabzonspor, muhammed salah, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mısır, türk, vatandaş, vatandaş hakları, vatandaşlık

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası

00:46 03.11.2026
© AA / Seyit Ahmet EksikTrabzonspor'dan yıldız transferi Mohamed Salah için imza töreni: 'Burada olmaktan inanılmaz mutluyum'
Trabzonspor'dan yıldız transferi Mohamed Salah için imza töreni: 'Burada olmaktan inanılmaz mutluyum' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Seyit Ahmet Eksik
Abone ol
Trabzonspor'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü.
Gazeteci Mohamed El-Kaoud, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü öne sürdü.
El-Kaoud, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Mohamed Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı alacağını öğrendim. Salah'a büyük bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilecek. Ayrıca, rekor sürede hem spor hem de turizm alanında büyük bir sıçrama elde edilmesine katkıda bulunmasının ardından kendisine üst düzey bir onur ödülü de takdim edilecek.
Salah'ın Türk vatandaşlığı alacağı ve kendisine resmi bir ödül verileceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
SPOR
Muhammed Salah trafikten men cezası aldı
21 Eylül, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала