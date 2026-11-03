Sırp diplomat: Batı’nın Rusya’ya yaklaşımının temelinde ‘böl ve yönet’ anlayışı var

Batı’nın ‘Divide et impera’, yani ‘böl ve yönet’ anlayışı ön plana çıktı. Bu, İmparator Julianus döneminden bu yana önce Batı Roma İmparatorluğu’nun, ardından tüm Batı dünyasının temel şiarı oldu. Bir şey elde etmek istediklerinde önce bu hedefe ulaşmak için kimi kiminle karşı karşıya getireceklerini düşünüyorlar. Onların düşünce biçimi, değerler sistemi bu.