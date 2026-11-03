https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sirp-diplomat-batinin-rusyaya-yaklasiminin-temelinde-bol-ve-yonet-anlayisi-var-1110087949.html
Sırp diplomat: Batı’nın Rusya’ya yaklaşımının temelinde ‘böl ve yönet’ anlayışı var
Sırp diplomat: Batı’nın Rusya’ya yaklaşımının temelinde ‘böl ve yönet’ anlayışı var
Sputnik Türkiye
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Putin’in Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında, Rusya’nın dünyadaki konumu ve Batı ile ilişkilerine dair... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T23:43+0300
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rusya
batı
vladimir putin
rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac)
doğal kaynaklar
ortodoks
kültür
gelenek
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Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Sputnik Sırbistan’a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısındaki konuşmasını değerlendirerek Batı’nın yaklaşımının temelinde “böl ve yönet” anlayışının bulunduğunu ifade etti.Rusya’yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma girişimlerinin yalnızca ülkenin büyük doğal kaynak rezervleriyle bağlantılı olmadığını vurgulayan Krsljanin, şöyle konuştu:Rusya’nın bünyesindeki farklılıkları korumasını, ülkenin medeniyet modelinin özelliklerinden biri olarak nitelendiren Krsljanin, tarihsel genişleme sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/afgan-uzman-nadim-bati-kaynaklarini-kontrol-etmek-icin-rusyayi-zayiflatmayi-hedefliyor-1110087556.html
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rusya, batı, vladimir putin, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), doğal kaynaklar, ortodoks, kültür, gelenek
rusya, batı, vladimir putin, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), doğal kaynaklar, ortodoks, kültür, gelenek
Sırp diplomat: Batı’nın Rusya’ya yaklaşımının temelinde ‘böl ve yönet’ anlayışı var
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Putin’in Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında, Rusya’nın dünyadaki konumu ve Batı ile ilişkilerine dair temel meseleleri gündeme getirdiğini söyledi. Krsljanin, Rusya’yı bağımsız bir güç olarak ortadan kaldırma girişimlerinin yalnızca ülkenin doğal zenginlikleriyle açıklanamayacağını belirtti.
Sırp diplomat ve siyasetçi Vladimir Krsljanin, Sputnik Sırbistan’a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Devlet Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısındaki konuşmasını değerlendirerek Batı’nın yaklaşımının temelinde “böl ve yönet” anlayışının bulunduğunu ifade etti.
Batı’nın ‘Divide et impera’, yani ‘böl ve yönet’ anlayışı ön plana çıktı. Bu, İmparator Julianus döneminden bu yana önce Batı Roma İmparatorluğu’nun, ardından tüm Batı dünyasının temel şiarı oldu. Bir şey elde etmek istediklerinde önce bu hedefe ulaşmak için kimi kiminle karşı karşıya getireceklerini düşünüyorlar. Onların düşünce biçimi, değerler sistemi bu.
Rusya’yı bağımsız bir güç olmaktan çıkarma girişimlerinin yalnızca ülkenin büyük doğal kaynak rezervleriyle bağlantılı olmadığını vurgulayan Krsljanin, şöyle konuştu:
Mesele Rusya’nın çok fazla petrol, doğalgaz ve maden kaynağına sahip olması değil. Asıl neden, Ortodoks Rusya’nın insanı merkeze alan bir sistemin koruyucusu olması. Putin’in söylediği gibi insan bir araç değil, amaçtır.
Rusya’nın bünyesindeki farklılıkları korumasını, ülkenin medeniyet modelinin özelliklerinden biri olarak nitelendiren Krsljanin, tarihsel genişleme sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
Rusya geçmişte sınırlarını genişletti. Ancak bu süreç, bünyesine katılan bütün halkların ülkenin eşit haklara sahip birer parçası haline gelmesiyle gerçekleşti. Kimse haklarından mahrum bırakılmadı, hiçbir halk yok edilmedi, hiçbir kültür yok edilmedi ya da değersizleştirilmedi. Her şey korunuyor. Uzak Kuzey’deki küçük halklar bile bugün hala geleneklerini ve inançlarını koruyor. Rusya’da buna saygı gösteriliyor.