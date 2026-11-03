https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/siirtte-mantar-panigi-7-kisi-hastaneye-kaldirildi-1110081810.html
Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T18:36+0300
2026-11-03T18:36+0300
2026-11-03T18:36+0300
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mantar zehirlenmesi
mantar
mantar enfeksiyonu
zehirlenme
toplu zehirlenme
toplu gıda zehirlenmesi
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Kayahisar köyüne bağlı Kayalı mezrasında yaşayan aile üyeleri, topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/tokatta-icme-suyuna-kanalizasyon-karistigi-iddiasi-belediyeden-aciklama-geldi-1109441845.html
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siirt, mantar, mantar zehirlenmesi , mantar, mantar enfeksiyonu, zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
siirt, mantar, mantar zehirlenmesi , mantar, mantar enfeksiyonu, zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayahisar köyüne bağlı Kayalı mezrasında yaşayan aile üyeleri, topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.