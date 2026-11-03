https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/siirtte-mantar-panigi-7-kisi-hastaneye-kaldirildi-1110081810.html

Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:36+0300

2026-11-03T18:36+0300

2026-11-03T18:36+0300

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Kayahisar köyüne bağlı Kayalı mezrasında yaşayan aile üyeleri, topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/tokatta-icme-suyuna-kanalizasyon-karistigi-iddiasi-belediyeden-aciklama-geldi-1109441845.html

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