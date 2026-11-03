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Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kayahisar köyüne bağlı Kayalı mezrasında yaşayan aile üyeleri, topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/tokatta-icme-suyuna-kanalizasyon-karistigi-iddiasi-belediyeden-aciklama-geldi-1109441845.html
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siirt, mantar, mantar zehirlenmesi , mantar, mantar enfeksiyonu, zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi

Siirt'te mantar paniği: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

18:36 03.11.2026
© AA / Recep ÇelikSiirt’in Şirvan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt’in Şirvan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / Recep Çelik
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Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayahisar köyüne bağlı Kayalı mezrasında yaşayan aile üyeleri, topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Tokat'ta zehirlenme şüphesi: 2 bin 914 kişi hastanelere başvurdu
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