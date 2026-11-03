https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sergen-yalcin-a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosunu-canli-yayinda-aciklayacak-1110088130.html

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu canlı yayında açıklayacak

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu canlı yayında açıklayacak

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te canlı yayında... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T23:59+0300

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spor

a milli futbol takımı

sergen yalçın

kadro

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik Belçika ve Fransa maçlarının aday kadro duyuru tarihini ve detaylarını resmi olarak paylaştı. Sergen Yalçın milli takım aday kadrosunu ne zaman açıklayacak?Futbolseverlerin merakla beklediği basın toplantısında A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te açıklamayı yapacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri bünyesinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, medya mensuplarının katılımıyla organize edilecek.Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihleri futbol dünyasında büyük bir merak konusu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı ve aday kadro açıklaması TFF YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla aktarılacak. A Milli Takım maç programı: Belçika ve Fransa maçları ne zaman?UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kasım ayında iki dev maça çıkacak. Sergen Yalçın yönetimindeki millilerin maç takvimi şu şekilde:

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a milli futbol takımı, sergen yalçın, kadro