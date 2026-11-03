https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sarkici-ilyas-yalcintas-hakkinda-tahliye-karari-1110078513.html
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında görülen davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T17:06+0300
2026-11-03T17:06+0300
2026-11-03T17:19+0300
türki̇ye
şarkıcı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan İlyas Yalçıntaş'ın avukatları, ilk duruşmanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Yalçıntaş hakkında tahliye kararı verildiği belirtilerek, ''Sürecin en başından beri ifade ettiğimiz gibi; devletimizin uyuşturucuyla mücadelesinin sonuna kadar destekçisi olmakla birlikte, haklı bir mücadelenin haksızlıklara sebebiyet vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Yargılama devam etmektedir. İlk günden bu yana olduğu gibi bugün de Türk Yargısına olan inancımız ve güvenimiz tamdır'' ifadeleri kullanıldı.İlyas Yalçıntaş iddianamesiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.İddianamede, sanatçının evinde yapılan aramalarda iki adet esrar öğütücü aparat, bir hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunan kavanoz ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kan ve saç örneklerinde esrarın etken maddesi THC metaboliti ile kokain tespit edildiği, telefonundaki bazı mesajlaşmaların ise uyuşturucu ticaretine ilişkin olduğu öne sürüldü.Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiİlyas Yalçıntaş, iddianamedeki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek kavanozdaki maddenin kekik, terazinin diyet amacıyla kullandığı bir araç, öğütücülerin ise hediye olduğunu savundu.3 Kasım 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada ise uyuşturucu kullandığını kabul eden Yalçıntaş, kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyledi. Telefonundaki mesajlaşmaların da yardımcısıyla yaptığı tütün alışverişine ilişkin olduğunu belirterek uyuşturucu ticareti suçlamasını reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-ilyas-yalcintas-dahil-bircok-isim-pozitif-cikti-1107584154.html
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şarkıcı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
şarkıcı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
17:06 03.11.2026 (güncellendi: 17:19 03.11.2026)
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında görülen davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan İlyas Yalçıntaş'ın avukatları, ilk duruşmanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Yalçıntaş hakkında tahliye kararı verildiği belirtilerek, ''Sürecin en başından beri ifade ettiğimiz gibi; devletimizin uyuşturucuyla mücadelesinin sonuna kadar destekçisi olmakla birlikte, haklı bir mücadelenin haksızlıklara sebebiyet vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Yargılama devam etmektedir. İlk günden bu yana olduğu gibi bugün de Türk Yargısına olan inancımız ve güvenimiz tamdır'' ifadeleri kullanıldı.
İlyas Yalçıntaş iddianamesi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
İddianamede, sanatçının evinde yapılan aramalarda iki adet esrar öğütücü aparat, bir hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunan kavanoz ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kan ve saç örneklerinde esrarın etken maddesi THC metaboliti ile kokain tespit edildiği, telefonundaki bazı mesajlaşmaların ise uyuşturucu ticaretine ilişkin olduğu öne sürüldü.
Uyuşturucu kullandığını itiraf etti
İlyas Yalçıntaş, iddianamedeki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek kavanozdaki maddenin kekik, terazinin diyet amacıyla kullandığı bir araç, öğütücülerin ise hediye olduğunu savundu.
3 Kasım 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada ise uyuşturucu kullandığını kabul eden Yalçıntaş, kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyledi. Telefonundaki mesajlaşmaların da yardımcısıyla yaptığı tütün alışverişine ilişkin olduğunu belirterek uyuşturucu ticareti suçlamasını reddetti.