https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-ilyas-yalcintas-dahil-bircok-isim-pozitif-cikti-1107584154.html
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: İlyas Yalçıntaş dahil birçok isim pozitif çıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: İlyas Yalçıntaş dahil birçok isim pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 kişinin test sonuçları açıklandı. Rapora göre, bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T21:13+0300
2026-07-27T21:13+0300
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uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
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uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheliler Akın Altan, Asude Mercan, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman, Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'den kan, idrar ve saç örnekleri alındı.Hazırlanan Adli Tıp raporunda bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle, ilaç etken maddelerine rastlandığı belirtildi. Rapora göre Akın Altan ve Asude Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.Ayşe Nur Balcı'nın idrarında kokain ve metabolitleri, saç örneğinde ise metamfetamin, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu kaydedildi. Buğra Balkaya'nın kan ve idrarında esrar etken maddesi (THC), kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesine, vücut kılında ise kokain ve ilaç etken maddesine rastlandı.Raporda, Büşra Tatar'ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediği ancak idrarında morfin ve kodein glukuronid bulunduğu bilgisi yer aldı.Cenk Çöteli'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metaboliti ile ilaç etken maddesi, Emre Avar'ın ise kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metaboliti tespit edildi.Hilal Zeynep Hedbe'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu, İlyas Yalçıntaş'ın kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, saçında ise ayrıca kokain ve metabolitlerine rastlandığı aktarıldı.Orhan Yıldız'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi, Şefik Ömer Dolman'ın ise kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi.Öte yandan Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'nin test sonuçlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı, ancak ilaç etken maddesi bulunduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/silanin-uyusturucu-testi-sonucu-belli-oldu-unlu-sarkicidan-ilk-aciklama-1107583821.html
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i̇lyas yalçıntaş , sıla gençoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
i̇lyas yalçıntaş , sıla gençoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: İlyas Yalçıntaş dahil birçok isim pozitif çıktı
21:13 27.07.2026 (güncellendi: 21:20 27.07.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 kişinin test sonuçları açıklandı. Rapora göre, bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilaç etken maddelerine rastlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheliler Akın Altan, Asude Mercan, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Büşra Tatar, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman, Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'den kan, idrar ve saç örnekleri alındı.
Hazırlanan Adli Tıp raporunda bazı şüphelilerin örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle, ilaç etken maddelerine rastlandığı belirtildi. Rapora göre Akın Altan ve Asude Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.
Ayşe Nur Balcı'nın idrarında kokain ve metabolitleri, saç örneğinde ise metamfetamin, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu kaydedildi. Buğra Balkaya'nın kan ve idrarında esrar etken maddesi (THC), kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesine, vücut kılında ise kokain ve ilaç etken maddesine rastlandı.
Raporda, Büşra Tatar'ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediği ancak idrarında morfin ve kodein glukuronid bulunduğu bilgisi yer aldı.
Cenk Çöteli'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metaboliti ile ilaç etken maddesi, Emre Avar'ın ise kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metaboliti tespit edildi.
Hilal Zeynep Hedbe'nin kan, idrar ve saçında kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu, İlyas Yalçıntaş'ın kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, saçında ise ayrıca kokain ve metabolitlerine rastlandığı aktarıldı.
Orhan Yıldız'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi, Şefik Ömer Dolman'ın ise kan, saç ve idrarında esrar etken maddesi, kokain ve metabolitleri ile ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'nin test sonuçlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı, ancak ilaç etken maddesi bulunduğu bildirildi.