https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mersinde-laboratuvar-mudurlugunde-gorevli-3-personel-hastaneye-sevk-edildi-1110084135.html

Mersin'de Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel hastaneye sevk edildi

Mersin'de Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel hastaneye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Mersin Valiliği, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personelin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T20:42+0300

2026-11-03T20:42+0300

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Mersin Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personelin saat 16.30 sıralarında zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildiği kaydedildi.İhbarın ardından adrese ivedilikle AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve 3 ambulansın sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olaydan etkilenen 3 personel tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. Olaydan etkilenen personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html

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