https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mersinde-laboratuvar-mudurlugunde-gorevli-3-personel-hastaneye-sevk-edildi-1110084135.html
Mersin'de Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel hastaneye sevk edildi
Mersin'de Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel hastaneye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Mersin Valiliği, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personelin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T20:42+0300
2026-11-03T20:42+0300
2026-11-03T20:46+0300
türki̇ye
mersin valiliği
umke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_15:0:2667:1492_1920x0_80_0_0_da4e267ad23f9e6be07344c7d9eeada8.png
Mersin Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personelin saat 16.30 sıralarında zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildiği kaydedildi.İhbarın ardından adrese ivedilikle AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve 3 ambulansın sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olaydan etkilenen 3 personel tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. Olaydan etkilenen personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/19-yillik-mumya-ceset-cinayeti-3-kisi-tutuklandi-1110083864.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_346:0:2335:1492_1920x0_80_0_0_9428657bacb936895d04cc183eccc947.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin valiliği, umke
Mersin'de Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel hastaneye sevk edildi
20:42 03.11.2026 (güncellendi: 20:46 03.11.2026)
Mersin Valiliği, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personelin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
Mersin Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 3 personelin saat 16.30 sıralarında zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildiği kaydedildi.
İhbarın ardından adrese ivedilikle AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve 3 ambulansın sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olaydan etkilenen 3 personel tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. Olaydan etkilenen personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.