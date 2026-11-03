https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sakaryada-iscilerin-kaldigi-konteynerlerde-yangin-cikti-isciler-dumandan-etkilendi-1110087107.html

Sakarya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: İşçiler dumandan etkilendi

Sakarya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: İşçiler dumandan etkilendi

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın hasara yol açtı. Bazı işçiler ise dumandan etkilendi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T22:29+0300

2026-11-03T22:29+0300

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Korucuk Mahallesi'ndeki inşaat işçilerinin konakladığı 64 yatak kapasiteli konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında konteynerlerde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kayseride-is-yeri-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1110059129.html

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sakarya, sakarya valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi