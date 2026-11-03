https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sakaryada-iscilerin-kaldigi-konteynerlerde-yangin-cikti-isciler-dumandan-etkilendi-1110087107.html
Sakarya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: İşçiler dumandan etkilendi
Sakarya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: İşçiler dumandan etkilendi
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın hasara yol açtı. Bazı işçiler ise dumandan etkilendi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T22:29+0300
2026-11-03T22:29+0300
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Korucuk Mahallesi'ndeki inşaat işçilerinin konakladığı 64 yatak kapasiteli konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında konteynerlerde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kayseride-is-yeri-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1110059129.html
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sakarya, sakarya valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
sakarya, sakarya valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Sakarya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: İşçiler dumandan etkilendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın hasara yol açtı. Bazı işçiler ise dumandan etkilendi.
Korucuk Mahallesi'ndeki inşaat işçilerinin konakladığı 64 yatak kapasiteli konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında konteynerlerde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bazı işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi.