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Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
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Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/mersinde-yanginda-can-pazari-yasandi-80-kisi-son-anda-kurtarildi-1109959958.html
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kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri sanayi odası (kayso), yangın, yangın alarmı
kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri sanayi odası (kayso), yangın, yangın alarmı

Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

19:34 02.11.2026 (güncellendi: 19:44 02.11.2026)
© AA / Murat AsilKayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA / Murat Asil
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Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.
Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
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