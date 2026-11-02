https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kayseride-is-yeri-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1110059129.html

Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T19:34+0300

2026-11-02T19:34+0300

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/mersinde-yanginda-can-pazari-yasandi-80-kisi-son-anda-kurtarildi-1109959958.html

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kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri sanayi odası (kayso), yangın, yangın alarmı