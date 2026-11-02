https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kayseride-is-yeri-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1110059129.html
Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T19:34+0300
2026-11-02T19:34+0300
2026-11-02T19:44+0300
türki̇ye
kayseri
kayseri valiliği
kayseri büyükşehir belediyesi
kayseri i̇l emniyet müdürlüğü
kayseri sanayi odası (kayso)
yangın
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110058968_0:203:1600:1103_1920x0_80_0_0_cc6c5a67fe3c59b106418c4e3309b605.jpg
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/mersinde-yanginda-can-pazari-yasandi-80-kisi-son-anda-kurtarildi-1109959958.html
türki̇ye
kayseri
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kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri sanayi odası (kayso), yangın, yangın alarmı
kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri i̇l emniyet müdürlüğü, kayseri sanayi odası (kayso), yangın, yangın alarmı
Kayseri'de iş yeri yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
19:34 02.11.2026 (güncellendi: 19:44 02.11.2026)
Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye ürünlerinin toptan satışının yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.
Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.