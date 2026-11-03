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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-uclu-gorusmeler-10-11-kasim-tarihinde-gerceklestirilecek-1110062969.html
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Üçlü görüşmeler 10-11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek
ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Üçlü görüşmeler 10-11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım tarihinde yapılmasının planlandığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkan... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T03:12+0300
2026-11-03T03:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
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abd
steve witkoff
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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD-Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihinin 10-11 Kasım olarak belirlendiğini öne sürdü.Yaptığı paylaşımda Witkoff, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere temaslara başladığını açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/fsb-patlayici-yerlestirilmis-iha-operator-gozlukleri-ile-planlanan-bir-dizi-teror-saldirisini-1110061061.html
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rusya, abd, steve witkoff, yuriy uşakov
rusya, abd, steve witkoff, yuriy uşakov

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Üçlü görüşmeler 10-11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek

03:12 03.11.2026
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım tarihinde yapılmasının planlandığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD-Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihinin 10-11 Kasım olarak belirlendiğini öne sürdü.
Yaptığı paylaşımda Witkoff, şu ifadeleri kullandı:
ABD, Trump'ın çatışmayı sona erdirme misyonunu ilerletmek amacıyla, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de Ukrayna ve Rusya arasında çalışma düzeyinde müzakerelere arabuluculuk yapacak
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere temaslara başladığını açıklamıştı.
Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
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