https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-uclu-gorusmeler-10-11-kasim-tarihinde-gerceklestirilecek-1110062969.html

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Üçlü görüşmeler 10-11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek

ABD Özel Temsilcisi Witkoff: Üçlü görüşmeler 10-11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek

Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin 10-11 Kasım tarihinde yapılmasının planlandığını öne sürdü. Rusya Devlet Başkan... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T03:12+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

abd

steve witkoff

yuriy uşakov

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ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD-Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihinin 10-11 Kasım olarak belirlendiğini öne sürdü.Yaptığı paylaşımda Witkoff, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere temaslara başladığını açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.

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