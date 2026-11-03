https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusya-savunma-bakanligi-batili-tecizatin-depolandigi-lojistik-merkez-vuruldu-1110084025.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın depolandığı ve dağıtıldığı Jıtomir bölgesindeki “Novaya Poçta” lojistik merkezinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T20:39+0300
2026-11-03T20:39+0300
2026-11-03T20:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
askeri teçhizat
karadeniz
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın tedarikinde kullanılan altyapıyı vurmaya devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, “Jıtomir bölgesine bağlı Berdiçev kentinde, askeri kargoların depolanması ve dağıtımının yapıldığı ‘Novaya Poçta’ lojistik merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneyinde askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan bir kuru yük gemisinin de Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-liman-altyapi-tesislerini-vurdu-1110077325.html
ukrayna
karadeniz
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri teçhizat, karadeniz, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri teçhizat, karadeniz, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın depolandığı ve dağıtıldığı Jıtomir bölgesindeki “Novaya Poçta” lojistik merkezinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın tedarikinde kullanılan altyapıyı vurmaya devam ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, “Jıtomir bölgesine bağlı Berdiçev kentinde, askeri kargoların depolanması ve dağıtımının yapıldığı ‘Novaya Poçta’ lojistik merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneyinde askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan bir kuru yük gemisinin de Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğu kaydedildi.