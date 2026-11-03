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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusya-savunma-bakanligi-batili-tecizatin-depolandigi-lojistik-merkez-vuruldu-1110084025.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın depolandığı ve dağıtıldığı Jıtomir bölgesindeki “Novaya Poçta” lojistik merkezinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T20:39+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
askeri teçhizat
karadeniz
odessa
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın tedarikinde kullanılan altyapıyı vurmaya devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, “Jıtomir bölgesine bağlı Berdiçev kentinde, askeri kargoların depolanması ve dağıtımının yapıldığı ‘Novaya Poçta’ lojistik merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneyinde askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan bir kuru yük gemisinin de Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-liman-altyapi-tesislerini-vurdu-1110077325.html
ukrayna
karadeniz
odessa
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri teçhizat, karadeniz, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri teçhizat, karadeniz, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu

20:39 03.11.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın depolandığı ve dağıtıldığı Jıtomir bölgesindeki “Novaya Poçta” lojistik merkezinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın tedarikinde kullanılan altyapıyı vurmaya devam ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, “Jıtomir bölgesine bağlı Berdiçev kentinde, askeri kargoların depolanması ve dağıtımının yapıldığı ‘Novaya Poçta’ lojistik merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneyinde askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan bir kuru yük gemisinin de Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğu kaydedildi.
Soldiers of the artillery crew of self-propelled guns in the course of a combat mission in the Kharkiv region. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı liman altyapı tesislerini vurdu
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