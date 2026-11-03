https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rusya-savunma-bakanligi-batili-tecizatin-depolandigi-lojistik-merkez-vuruldu-1110084025.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Batılı teçizatın depolandığı lojistik merkez vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın depolandığı ve dağıtıldığı Jıtomir bölgesindeki “Novaya Poçta” lojistik merkezinin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T20:39+0300

2026-11-03T20:39+0300

2026-11-03T20:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

askeri teçhizat

karadeniz

odessa

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da Batılı ülkelerden gelen askeri teçhizatın tedarikinde kullanılan altyapıyı vurmaya devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, “Jıtomir bölgesine bağlı Berdiçev kentinde, askeri kargoların depolanması ve dağıtımının yapıldığı ‘Novaya Poçta’ lojistik merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın güneyinde askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıyan bir kuru yük gemisinin de Rus insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-kullandigi-liman-altyapi-tesislerini-vurdu-1110077325.html

ukrayna

karadeniz

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri teçhizat, karadeniz, odessa, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)