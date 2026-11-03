https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-siyaset-bilimci-bezpalko-bati-ukraynayi-rusyaya-baski-aracina-donusturdu-1110086442.html

Rus siyaset bilimci Bezpalko: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya baskı aracına dönüştürdü

Rus siyaset bilimci Bezpalko: Batı, Ukrayna’yı Rusya’ya baskı aracına dönüştürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Halklar Arası İlişkiler Konseyi üyesi, siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Batı’nın Ukrayna’yı Rusya’yı çevreleme stratejisinin bir... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T22:21+0300

2026-11-03T22:21+0300

2026-11-03T22:21+0300

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Rusya Devlet Başkanlığı Halklar Arası İlişkiler Konseyi üyesi ve “Rusya Ukraynalıları” Ulusal-Kültürel Özerkliği Başkanı Bogdan Bezpalko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, dış güçlerin bin yıllık tarih boyunca olduğu gibi bugün de Rusya’yı bölmeye çalıştığı yönündeki açıklamasını Sputnik International’a değerlendirdi.Batı’nın Ukrayna’yı Rusya’nın jeopolitik rakibine dönüştürme hedefinin tarihsel kökleri bulunduğunu belirten Bezpalko, bu stratejinin hem Rusya’nın uluslararası etkisini sınırlandırmayı hem de ülke üzerinde sürekli baskı kurmayı amaçladığını belirtti.‘Brzezinski, stratejik hedefi açık biçimde ortaya koydu’Bezpalko, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik yaklaşımının eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında açıkça ifade edildiğini söyledi.Bu hedeflerin Brzezinski’den çok önce de gündemde olduğunu belirten Bezpalko, şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna’yı “Rusya’nın bir parçası” olarak nitelendiren Bezpalko, bu topraklarda Rusya’ya düşman bir devlet oluşturulmasının Moskova üzerinde baskı kurmayı mümkün kıldığını ifade etti.Bezpalko, Ukrayna’da “Nazi ve milliyetçi ideolojinin, Rus olan her şeye, hatta ülkenin kendi Rus geçmişine ve kültürel bugününe yönelik nefretin” yayıldığını vurgulayarak, ülkenin fiilen Rusya’ya karşı bir baskı aracına dönüştürüldüğünü söyledi.‘Ukrayna, Batı’nın stratejisinde her zaman önemliydi’Ukrayna’nın Batı’nın Rusya’yı çevreleme stratejisinde her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirten Bezpalko, bu toprakları Rusya’dan ayırmaya yönelik ilk fikirlerin 19. yüzyılda ortaya çıktığını ifade etti.Bezpalko, o dönemde bölge halkının Rusya’dan ayrılmak istemediğini ve Moskova’ya büyük ölçüde sadık olduğunu kaydetti. Bugünkü Ukrayna topraklarında yaşayanları tarihsel “Küçük Ruslar” ifadesiyle anan siyaset bilimci, bu kesimlerin ayaklanmalara destek vermediğine dikkat çekti.Kondrati Bulavin gibi isyancıların Zaporojye Siçi’ne geldiğini, ancak destek bulamadığını söyleyen Bezpalko, 19. yüzyıldaki Polonya ayaklanmalarına da esas olarak bölgede yaşayan ve kendisini Polonyalı olarak tanımlayanların katıldığını belirtti. Bu ayaklanmaların başarısızlığını da geniş halk desteği bulamamalarına bağladı.yüzyılda durumun önemli ölçüde değiştiğini kaydeden Bezpalko, yüzyılın başındaki gelişmeler ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda Ukrayna, Belarus ve başka bölgelerin, kendisinin “tarihsel Rusya” olarak tanımladığı coğrafyadan ayrıldığını söyledi.Bu bölgelerde yönetimi devralan kişilerin önceliğinin iktidar ve onun sağladığı kaynaklar olduğunu belirten Bezpalko, söz konusu yöneticilerin güçlü dış etki altına girerek Rusya’ya baskı kurma politikasının parçası olmayı kabul ettiklerini ifade etti.‘Rusya’nın kaynakları ve Arktik’in stratejik önemi’Rusya’nın bugünkü sınırlarının bazı kesimlerde Korkunç İvan dönemindeki Moskova Devleti’nin sınırlarının bile gerisinde kaldığını söyleyen Bezpalko, buna rağmen ülkenin 17 milyon kilometrekareyi aşan yüzölçümüne sahip olduğuna dikkat çekti. Bu büyüklüğü Plüton’un yüzey alanıyla karşılaştırarak Rusya’nın daha geniş olduğunu belirtti.Rusya’nın maden rezervleri, ormanları, tarım arazileri ve geniş Arktik bölgesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bezpalko, şöyle konuştu:Bezpalko, Ukrayna’nın Rusya’dan ayrılmasının ardından bir baskı aracına dönüştürüldüğünü ve sürecin sonunda Rusya ile askeri çatışmaya sürüklendiğini vurguladı.‘Belirleyici unsur, toplumun kimlik algısının şekillendirilmesiydi’Batı’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki bağları hangi araçlarla kopardığı sorusuna Bezpalko, en belirleyici unsurun Ukrayna toplumunun kimlik algısını şekillendirmeye yönelik faaliyetler olduğu yanıtını verdi.Ukrayna’nın 1991 sonrasında, henüz askeri çatışmalar yaşanmadan nüfusunun önemli bir bölümünü ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 60’ını kaybettiğini söyleyen Bezpalko, bu ekonomik değerle ndirmeyi Ukraynalı iktisatçı Sergey Korablin’e dayandırdı.Korablin’in, yıllarca iç savaş yaşayan bazı Afrika ülkelerinde bile bu ölçekte kayıplar görülmediğini belirttiğini aktaran Bezpalko, ekonomik sıkıntılara rağmen kamuoyunun medya aracılığıyla yönlendirildiğini kaydetti.‘Televizyon ile buzdolabı arasındaki mücadeleyi televizyon kazandı’Bezpalko, propaganda ile günlük hayatın ekonomik gerçekleri arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:Medya, eğitim sistemi, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin bu süreçte etkili olduğunu belirten Bezpalko, bazı kanaat önderlerinin para karşılığında kamuoyunu şekillendirmek ve nefreti körüklemek için kullanıldığını ifade etti.Ukraynalıların büyük bölümünün Rusça ya da kendisinin “Rusçadan az, edebi Ukraynacadan ise oldukça farklı bir Küçük Rus lehçesi” diye nitelendirdiği bir konuşma biçimini kullandığını vurgulayan Bezpalko, buna rağmen halka Ruslardan antropolojik, genetik ve kültürel bakımdan tamamen farklı olduklarının anlatıldığını belirtti.Bezpalko, Ukraynalılara tarih boyunca baskı gördükleri ve yok edilmek istendikleri düşüncesinin aşılandığını da dikkat çekti.‘Siyasetle ilgilenmeyen insanlar da etkilendi’1990’ların başından beri tanıdığı yaşlı Ortodoks bir çifti örnek veren Bezpalko, bu kişilerin herhangi bir milliyetçi örgütte yer almadığını, siyasi partilerin fikirlerini benimsemediğini ve siyasetle ilgilenmediğini anlattı.Buna rağmen Ukrayna televizyonu ve radyosunun etkisiyle Rusya’yı yüzyıllardır Ukrayna’yı yok etmek isteyen bir düşman olarak görmeye başladıklarını belirten Bezpalko, bunu “enformasyon mekanizmasının nasıl çalıştığını gösteren bir örnek” olarak nitelendirdi.‘Avrupa vaatleri farklı yaş gruplarına göre sunuldu’Bezpalko, Avrupa ile yakınlaşma söyleminin farklı yaş gruplarına farklı vaatlerle sunulduğunu belirtti.Gençlere vizesiz seyahat ve Avrupa’da çalışma olanağı, yetişkinlere Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam, yüksek emekli maaşları, özgürlükler ve yolsuzlukla mücadele vaat edildiğini söyleyen Bezpalko, emeklilere de AB ülkelerindeki emeklilerle aynı sosyal haklara kavuşacaklarının anlatıldığını ifade etti.‘Toplumun bir kesimi siyasi kayıtsızlığa sürüklendi’Ukrayna toplumunun bugün de büyük ölçüde yönlendirildiğini vurgulayan Bezpalko, halkın bir bölümünün ise siyasetten uzaklaştığını belirtti:‘Mevcut yönetim bu sistemin korunmasını istiyor’Ukrayna’da medya ortamı ve eğitim sistemindeki anlatılar değişmedikçe mevcut durumun değişmeyeceğini kaydeden Bezpalko, Moskova’ya ve Rusya ile birlikten yana olanlara yönelik nefret üretildiğini ifade etti.Bu fikirleri yayan kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesinin de mevcut yapıyı koruduğunu iddia eden Bezpalko, Ukrayna’daki siyasi yönetimin bu sistemin devamından çıkar sağladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kalasnikov-putin-rus-toplumunu-bolme-girisimlerini-engellemek-icin-cok-calisti-1110085797.html

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bogdan bezpalko, rusya, ukrayna, avrupa birliği, ab, moskova, korkunç i̇van, zbigniew brzezinski, abd