Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kalasnikov-putin-rus-toplumunu-bolme-girisimlerini-engellemek-icin-cok-calisti-1110085797.html
Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı
Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Komite Başkanı Leonid Kalaşnikov, Rus toplumunu bölme girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, bu sonuçta yıllardır çaba gösteren... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T21:49+0300
2026-11-03T21:49+0300
dünya
leonid kalaşnikov
rusya
rusya devlet duması
sovyetler birliği
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
ukrayna
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101950/81/1019508192_0:263:2705:1784_1920x0_80_0_0_502399c5e3e7efad9011e9c49b1280eb.jpg
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus toplumunun birliğinin korunmasında Putin’in rolüne dikkat çekti.Şubat 1917’de ülkenin “paramparça olduğunu” söyleyen Kalaşnikov,farklı halkların yaşadığı çevre bölgelerin de koptuğunu, Bolşeviklerin bu bölgeleri silah gücü ve belirli fikirler etrafında ikna yoluyla yeniden bir araya getirdiğini ifade etti. Kalaşnikov, 1991’de ise sürecin “Rusları beslemeyeceğiz” diyen milliyetçi akımlarla başladığını kaydetti.Ukrayna’nın yöneticiler konusunda şanssız olduğunu ve ülkede milliyetçilerin iktidarı ele geçirdiğini belirten Kalaşnikov, geçmişteki deneyimlerin Ruslarla Ukraynalıların tek bir halk olduğunu gösterdiğini vurguladı.Sovyetler Birliği’nin dil ve kültür politikalarına da değinen Kalaşnikov, şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti. Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zatulin-rus-halkinin-gucu-halklari-birlestirme-ve-kulturleri-koruma-becerisinde-1110085256.html
rusya
sovyetler birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101950/81/1019508192_0:10:2705:2038_1920x0_80_0_0_c9b8e1687aa2598b45a68d2f8c3675d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
leonid kalaşnikov, rusya, rusya devlet duması, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ukrayna, vladimir putin
leonid kalaşnikov, rusya, rusya devlet duması, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ukrayna, vladimir putin

Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı

21:49 03.11.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Leonid Kalaşnikov
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Leonid Kalaşnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Duması Komite Başkanı Leonid Kalaşnikov, Rus toplumunu bölme girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, bu sonuçta yıllardır çaba gösteren Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus toplumunun birliğinin korunmasında Putin’in rolüne dikkat çekti.
Bizi bölmeyi başaramadılar ve başaramayacaklar’ demek elbette güzel. Ancak burada Putin’in hakkını teslim etmek gerekiyor. Kendisi bu yıllar boyunca bunun için çok çalıştı.
Şubat 1917’de ülkenin “paramparça olduğunu” söyleyen Kalaşnikov,farklı halkların yaşadığı çevre bölgelerin de koptuğunu, Bolşeviklerin bu bölgeleri silah gücü ve belirli fikirler etrafında ikna yoluyla yeniden bir araya getirdiğini ifade etti. Kalaşnikov, 1991’de ise sürecin “Rusları beslemeyeceğiz” diyen milliyetçi akımlarla başladığını kaydetti.
Ukrayna’nın yöneticiler konusunda şanssız olduğunu ve ülkede milliyetçilerin iktidarı ele geçirdiğini belirten Kalaşnikov, geçmişteki deneyimlerin Ruslarla Ukraynalıların tek bir halk olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Sovyetler Birliği’nin dil ve kültür politikalarına da değinen Kalaşnikov, şunları söyledi:
Sovyetler Birliği’nin hakkını teslim etmek gerekiyor. Hiçbir dili, hiçbir kültürü yok etmedi; kitaplar yayımladı. Birinci sekreter Rus ise ikinci sekreter mutlaka Buryat olurdu. Birinci sekreter Buryat ise ikincisi Rus olurdu. Sovyetler Birliği, bu tür ayrıntılara bile büyük önem verirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti. Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Devlet Duması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
DÜNYA
Zatulin: Rus halkının gücü, halkları birleştirme ve kültürleri koruma becerisinde
21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала