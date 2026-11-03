https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kalasnikov-putin-rus-toplumunu-bolme-girisimlerini-engellemek-icin-cok-calisti-1110085797.html
Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı
Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Komite Başkanı Leonid Kalaşnikov, Rus toplumunu bölme girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, bu sonuçta yıllardır çaba gösteren... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T21:49+0300
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2026-11-03T21:49+0300
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Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus toplumunun birliğinin korunmasında Putin’in rolüne dikkat çekti.Şubat 1917’de ülkenin “paramparça olduğunu” söyleyen Kalaşnikov,farklı halkların yaşadığı çevre bölgelerin de koptuğunu, Bolşeviklerin bu bölgeleri silah gücü ve belirli fikirler etrafında ikna yoluyla yeniden bir araya getirdiğini ifade etti. Kalaşnikov, 1991’de ise sürecin “Rusları beslemeyeceğiz” diyen milliyetçi akımlarla başladığını kaydetti.Ukrayna’nın yöneticiler konusunda şanssız olduğunu ve ülkede milliyetçilerin iktidarı ele geçirdiğini belirten Kalaşnikov, geçmişteki deneyimlerin Ruslarla Ukraynalıların tek bir halk olduğunu gösterdiğini vurguladı.Sovyetler Birliği’nin dil ve kültür politikalarına da değinen Kalaşnikov, şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti. Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/zatulin-rus-halkinin-gucu-halklari-birlestirme-ve-kulturleri-koruma-becerisinde-1110085256.html
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leonid kalaşnikov, rusya, rusya devlet duması, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ukrayna, vladimir putin
leonid kalaşnikov, rusya, rusya devlet duması, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ukrayna, vladimir putin
Kalaşnikov: Putin, Rus toplumunu bölme girişimlerini engellemek için çok çalıştı
Rusya Devlet Duması Komite Başkanı Leonid Kalaşnikov, Rus toplumunu bölme girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, bu sonuçta yıllardır çaba gösteren Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus toplumunun birliğinin korunmasında Putin’in rolüne dikkat çekti.
Bizi bölmeyi başaramadılar ve başaramayacaklar’ demek elbette güzel. Ancak burada Putin’in hakkını teslim etmek gerekiyor. Kendisi bu yıllar boyunca bunun için çok çalıştı.
Şubat 1917’de ülkenin “paramparça olduğunu” söyleyen Kalaşnikov,farklı halkların yaşadığı çevre bölgelerin de koptuğunu, Bolşeviklerin bu bölgeleri silah gücü ve belirli fikirler etrafında ikna yoluyla yeniden bir araya getirdiğini ifade etti. Kalaşnikov, 1991’de ise sürecin “Rusları beslemeyeceğiz” diyen milliyetçi akımlarla başladığını kaydetti.
Ukrayna’nın yöneticiler konusunda şanssız olduğunu ve ülkede milliyetçilerin iktidarı ele geçirdiğini belirten Kalaşnikov, geçmişteki deneyimlerin Ruslarla Ukraynalıların tek bir halk olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Sovyetler Birliği’nin dil ve kültür politikalarına da değinen Kalaşnikov, şunları söyledi:
Sovyetler Birliği’nin hakkını teslim etmek gerekiyor. Hiçbir dili, hiçbir kültürü yok etmedi; kitaplar yayımladı. Birinci sekreter Rus ise ikinci sekreter mutlaka Buryat olurdu. Birinci sekreter Buryat ise ikincisi Rus olurdu. Sovyetler Birliği, bu tür ayrıntılara bile büyük önem verirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü Halklar Arası İlişkiler Konseyi toplantısında, dış güçlerin tarih boyunca uluslararası arenadaki rekabetten kurtulmak amacıyla Rus toplumunu bölmeye ve Rusya’yı parçalamaya çalıştığını belirtmişti. Rus lider, halkların birliğinin ulusal egemenliğin güçlendirilmesinde ve Rusya’nın varlığının korunmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.