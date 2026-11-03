https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-savunma-bakani-belousov-pekinde-rusya-cin-stratejik-ortakligi-tarihi-zirvede-1110070012.html
Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'
Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihin en yüksek seviyesine... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T11:48+0300
2026-11-03T11:48+0300
2026-11-03T11:48+0300
dünya
çin
andrey belousov
rusya-çin i̇lişkileri
pekin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110069998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d27791ce848d177cd4fd64514ff1982.jpg
Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pekin'de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Shengmin ile bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.Pekin'deki temaslar sırasında konuşan Belousov, "Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık emsalsiz yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.'Devlet başkanları yeni stratejik yönler belirledi'Görüşmede söz alan Çinli Orgeneral Zhang ise devlet başkanlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni stratejik yönler belirlediğini söyleyerek, "Bugünkü buluşmamız, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatların hayata geçirilmesi yolunda pratik bir adımdır" dedi.Zhang, Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html
çin
pekin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/03/1110069998_243:0:1683:1080_1920x0_80_0_0_1a1faa64bc888b83887868a8beddbb0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, andrey belousov, rusya-çin i̇lişkileri, pekin, rusya
çin, andrey belousov, rusya-çin i̇lişkileri, pekin, rusya
Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.
Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pekin'de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Shengmin ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.
Pekin'deki temaslar sırasında konuşan Belousov, "Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık emsalsiz yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.
'Devlet başkanları yeni stratejik yönler belirledi'
Görüşmede söz alan Çinli Orgeneral Zhang ise devlet başkanlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni stratejik yönler belirlediğini söyleyerek, "Bugünkü buluşmamız, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatların hayata geçirilmesi yolunda pratik bir adımdır" dedi.
Zhang, Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.