https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/rus-savunma-bakani-belousov-pekinde-rusya-cin-stratejik-ortakligi-tarihi-zirvede-1110070012.html

Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'

Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihin en yüksek seviyesine... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T11:48+0300

2026-11-03T11:48+0300

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Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pekin'de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Shengmin ile bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.Pekin'deki temaslar sırasında konuşan Belousov, "Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık emsalsiz yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.'Devlet başkanları yeni stratejik yönler belirledi'Görüşmede söz alan Çinli Orgeneral Zhang ise devlet başkanlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni stratejik yönler belirlediğini söyleyerek, "Bugünkü buluşmamız, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatların hayata geçirilmesi yolunda pratik bir adımdır" dedi.Zhang, Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

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