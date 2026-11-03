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Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'
Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihin en yüksek seviyesine... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T11:48+0300
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Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pekin'de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Shengmin ile bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.Pekin'deki temaslar sırasında konuşan Belousov, "Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık emsalsiz yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.'Devlet başkanları yeni stratejik yönler belirledi'Görüşmede söz alan Çinli Orgeneral Zhang ise devlet başkanlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni stratejik yönler belirlediğini söyleyerek, "Bugünkü buluşmamız, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatların hayata geçirilmesi yolunda pratik bir adımdır" dedi.Zhang, Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
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çin, andrey belousov, rusya-çin i̇lişkileri, pekin, rusya
çin, andrey belousov, rusya-çin i̇lişkileri, pekin, rusya

Rus Savunma Bakanı Belousov Pekin'de: 'Rusya-Çin stratejik ortaklığı tarihi zirvede'

11:48 03.11.2026
© Fotoğraf : 俄罗斯国防部Андрей Белоусов: стратегическое партнерство России и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня
Андрей Белоусов: стратегическое партнерство России и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Fotoğraf : 俄罗斯国防部
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.
Çin Halk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Pekin'de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Shengmin ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve stratejik ortaklık konuları ele alındı.
Pekin'deki temaslar sırasında konuşan Belousov, "Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık emsalsiz yüksek bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

'Devlet başkanları yeni stratejik yönler belirledi'

Görüşmede söz alan Çinli Orgeneral Zhang ise devlet başkanlarının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde yeni stratejik yönler belirlediğini söyleyerek, "Bugünkü buluşmamız, liderlerimizin vardığı önemli mutabakatların hayata geçirilmesi yolunda pratik bir adımdır" dedi.

Zhang, Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
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