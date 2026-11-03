https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/polonyada-iki-yolcu-ucagina-bomba-ihbari-varsovada-ucuslar-durduruldu-1110074641.html

Polonya'da iki yolcu uçağına bomba ihbarı: Varşova'da uçuşlar durduruldu

Polonya'da iki yolcu uçağına bomba ihbarı: Varşova'da uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden iki yolcu uçağına ayrı ayrı bomba ihbarı yapıldı. Londra'dan gelen 181 kişilik uçak başka bir havalimanına... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:30+0300

2026-11-03T18:30+0300

2026-11-03T18:31+0300

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Polonya'da Varşova'ya sefer yapan iki yolcu uçağı, bomba ihbarları nedeniyle güvenlik incelemesine alındı. Londra'dan gelen uçak rotasını değiştirerek Varşova-Modlin Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, Kopenhag'dan gelen ikinci uçak planlanan havalimanına ulaştı.Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na giden, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait Boeing 737 MAX tipi uçakta uçuş sırasında bomba alarmı verildi.181 kişinin bulunduğu uçak, Varşova'nın kuzeyindeki Modlin Havalimanı'na yönlendirildi ve yerel saatle 10.01'de iniş yaptı.İhbar üzerine havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Yolcular uçaktan indirilirken, güvenlik ekipleri olası patlayıcı tehdidine karşı inceleme başlattı. Modlin Havalimanı yönetimi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından uçuş operasyonlarının yeniden başladığını duyurdu.İkinci uçakta da bomba ihbarı yapıldıİlk olayın ardından Kopenhag'dan Varşova'ya giden SAS Havayollarına ait başka bir yolcu uçağında da bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.Uçak, planlandığı gibi Varşova Chopin Havalimanı'na iniş yaptı ve güvenlik kontrolüne alındı.Havalimanı sözcüsü, olay nedeniyle pistlerden birinin geçici olarak kapatıldığını ancak uçuş operasyonlarının önemli ölçüde etkilenmediğini açıkladı.Her iki uçakta da güvenlik ekiplerinin incelemeleri sürerken, ihbarların gerçek olup olmadığına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.Bir gün önce de Macaristan'da benzer olay yaşandıPolonya'daki iki bomba ihbarından bir gün önce, Londra Luton Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden Wizz Air uçağı da benzer bir tehditle karşılaştı.Bomba ihbarı üzerine uçak, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı.Yolcu uçağına iniş sırasında Macaristan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı eşlik etti.Wizz Air, yapılan güvenlik kontrollerinin ardından uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/yeni-zelandada-ucak-kazasi-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1110072818.html

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avrupa, varşova, polonya, uçak, bomba, bomba tehdidi, havalimanı