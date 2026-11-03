https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-trump-putin-ve-si-arasinda-bir-gorusme-duzenlenmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1110070493.html

Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor

Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, APEC zirvesi kapsamında Trump, Putin ve Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmaların halihazırda yürütüldüğünü... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T12:05+0300

2026-11-03T12:05+0300

2026-11-03T12:05+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

şi cinping

donald trump

vladimir putin

çin

shenzhen

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18-19 Kasım’da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenmesi planlanan Asya Pasifik İşbirliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.Peskov, İngiliz basınına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir toplantıyı organize etmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD, Çin ve Rusya temsilcileri, Putin, Trump ve Şi Cinping arasında üçlü zirve düzenleme olasılığını görüşüyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre söz konusu toplantı, kasım ayında Shenzhen'deki APEC Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, donald trump, vladimir putin, çin, shenzhen