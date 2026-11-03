https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/peskov-trump-putin-ve-si-arasinda-bir-gorusme-duzenlenmesi-icin-calismalar-yapiliyor-1110070493.html
Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor
Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, APEC zirvesi kapsamında Trump, Putin ve Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmaların halihazırda yürütüldüğünü... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T12:05+0300
2026-11-03T12:05+0300
2026-11-03T12:05+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
şi cinping
donald trump
vladimir putin
çin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18-19 Kasım’da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenmesi planlanan Asya Pasifik İşbirliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.Peskov, İngiliz basınına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir toplantıyı organize etmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD, Çin ve Rusya temsilcileri, Putin, Trump ve Şi Cinping arasında üçlü zirve düzenleme olasılığını görüşüyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre söz konusu toplantı, kasım ayında Shenzhen'deki APEC Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, donald trump, vladimir putin, çin, shenzhen
rusya, kremlin, dmitriy peskov, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, donald trump, vladimir putin, çin, shenzhen
Peskov: Trump, Putin ve Şi arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, APEC zirvesi kapsamında Trump, Putin ve Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenmesi için çalışmaların halihazırda yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18-19 Kasım’da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenmesi planlanan Asya Pasifik İşbirliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Peskov, İngiliz basınına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir toplantıyı organize etmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD, Çin ve Rusya temsilcileri, Putin, Trump ve Şi Cinping arasında üçlü zirve düzenleme olasılığını görüşüyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre söz konusu toplantı, kasım ayında Shenzhen'deki APEC Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşebilecek.