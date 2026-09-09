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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html
Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir
Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaya... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T22:17+0300
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dünya
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rusya
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Teksas’a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile yapılan temas için, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur” dedi.Putin ve Zelenskiy’nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın gerçekleşebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html
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donald trump, abd, teksas, rusya, ukrayna, vladimir putin
donald trump, abd, teksas, rusya, ukrayna, vladimir putin

Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir

22:17 09.09.2026 (güncellendi: 22:30 09.09.2026)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir anlaşmaya varmak istediğini belirterek, Putin ve Vladimir Zelenski’nin katılacağı üçlü bir görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Teksas’a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile yapılan temas için, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur” dedi.
Putin ve Zelenskiy’nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın gerçekleşebileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
DÜNYA
Rubio: Ukrayna ile ilgili üçlü müzakerelerin yeniden başlama ihtimali var
16:44
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