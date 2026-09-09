https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html
Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir
Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaya... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Teksas’a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile yapılan temas için, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur” dedi.Putin ve Zelenskiy’nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın gerçekleşebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html
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donald trump, abd, teksas, rusya, ukrayna, vladimir putin
Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir
22:17 09.09.2026 (güncellendi: 22:30 09.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin bir anlaşmaya varmak istediğini belirterek, Putin ve Vladimir Zelenski’nin katılacağı üçlü bir görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Teksas’a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile yapılan temas için, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur” dedi.
Putin ve Zelenskiy’nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın gerçekleşebileceğini söyledi.