https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/trump-putin-ile-gorusmemiz-harikaydi-uclu-zirve-olabilir-1108639306.html

Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir

Trump: Putin ile görüşmemiz harikaydı, üçlü zirve olabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi. Trump, Rus liderin Ukrayna’daki çatışmaya... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T22:17+0300

2026-09-09T22:17+0300

2026-09-09T22:30+0300

dünya

donald trump

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teksas

rusya

ukrayna

vladimir putin

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Teksas’a hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile yapılan temas için, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur” dedi.Putin ve Zelenskiy’nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın gerçekleşebileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rubio-ukrayna-ile-ilgili-uclu-muzakerelerin-yeniden-baslama-ihtimali-var-1108630925.html

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