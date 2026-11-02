https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/akdenizde-datca-aciklarinda-51-buyuklugunde-deprem-1110059460.html
Akdeniz'de Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz açıklarında Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/kayseride-is-yeri-yangini-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1110059129.html
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akdeniz, datça, afad
Akdeniz'de Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
20:15 02.11.2026 (güncellendi: 20:16 02.11.2026)
Akdeniz açıklarında Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.