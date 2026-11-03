https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mirosnikten-kievdeki-gizli-iskencehaneye-tepki-ayaklanma-an-meselesiydi-1110072360.html

Miroşnik'ten Kiev’deki gizli işkencehaneye tepki: Ayaklanma an meselesiydi

Miroşnik'ten Kiev’deki gizli işkencehaneye tepki: Ayaklanma an meselesiydi

Sputnik Türkiye

Kiev'deki açığa çıkan işkencehaneyle birlikte Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunun gün yüzüne çıktığını belirten Miroşnik, 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T13:30+0300

2026-11-03T13:30+0300

2026-11-03T13:30+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'da ortaya çıkan gizli cezaevi ve işkencehanenin münferit olmadığını, sistemli bir yapının sonucu olarak halkın ayaklanmasının an meselesi olduğunu belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte, Kiev'deki kötü muamele ve gizli gözaltı merkezleriyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Miroşnik, Kiev Bölgesi'ndeki olayların Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunu gün yüzüne çıkardığını ifade etti.Miroşnik, "Zorla askere alınanların yakınlarının ve Ukrayna kamuoyunun ayaklanması zaten bir zaman meselesiydi. Çünkü bu, Kiev’in göbeğine kadar ulaşmayı başaran sistemsel bir olgu" dedi. Olay yerine Ukrayna Ulusal Muhafız lideri ve Devlet Başkanlığı Ofisi başkanının hızla intikal etmesini değerlendiren Miroşnik, bu durumun Kiev yönetiminin ülke genelindeki gizli gözaltı merkezleri ve hapishane sisteminden tamamen haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı.Uluslararası insan hakları kuruluşlarının tutumunu da eleştiren Rus Büyükelçi, "Ukrayna'nın propaganda organı seviyesine gelen çok sayıdaki uluslararası insan hakları örgütüne şu soruyu sormak gerekiyor: Zorla silah altına alınan Ukrayna vatandaşlarının tutulduğu bu tür yerleri ve yaygın işkence vakalarını görmeden faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar?" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html

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ukrayna, kiev, i̇şkence, rodion miroşnik, rusya, cezaevi