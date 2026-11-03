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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mirosnikten-kievdeki-gizli-iskencehaneye-tepki-ayaklanma-an-meselesiydi-1110072360.html
Miroşnik'ten Kiev’deki gizli işkencehaneye tepki: Ayaklanma an meselesiydi
Miroşnik'ten Kiev’deki gizli işkencehaneye tepki: Ayaklanma an meselesiydi
Sputnik Türkiye
Kiev'deki açığa çıkan işkencehaneyle birlikte Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunun gün yüzüne çıktığını belirten Miroşnik, 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T13:30+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
i̇şkence
rodion miroşnik
rusya
cezaevi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'da ortaya çıkan gizli cezaevi ve işkencehanenin münferit olmadığını, sistemli bir yapının sonucu olarak halkın ayaklanmasının an meselesi olduğunu belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte, Kiev'deki kötü muamele ve gizli gözaltı merkezleriyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Miroşnik, Kiev Bölgesi'ndeki olayların Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunu gün yüzüne çıkardığını ifade etti.Miroşnik, "Zorla askere alınanların yakınlarının ve Ukrayna kamuoyunun ayaklanması zaten bir zaman meselesiydi. Çünkü bu, Kiev’in göbeğine kadar ulaşmayı başaran sistemsel bir olgu" dedi. Olay yerine Ukrayna Ulusal Muhafız lideri ve Devlet Başkanlığı Ofisi başkanının hızla intikal etmesini değerlendiren Miroşnik, bu durumun Kiev yönetiminin ülke genelindeki gizli gözaltı merkezleri ve hapishane sisteminden tamamen haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı.Uluslararası insan hakları kuruluşlarının tutumunu da eleştiren Rus Büyükelçi, "Ukrayna'nın propaganda organı seviyesine gelen çok sayıdaki uluslararası insan hakları örgütüne şu soruyu sormak gerekiyor: Zorla silah altına alınan Ukrayna vatandaşlarının tutulduğu bu tür yerleri ve yaygın işkence vakalarını görmeden faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar?" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html
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ukrayna, kiev, i̇şkence, rodion miroşnik, rusya, cezaevi
ukrayna, kiev, i̇şkence, rodion miroşnik, rusya, cezaevi

Miroşnik'ten Kiev’deki gizli işkencehaneye tepki: Ayaklanma an meselesiydi

13:30 03.11.2026
© Sputnik / Maksim BlinovRusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Maksim Blinov
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Kiev'deki açığa çıkan işkencehaneyle birlikte Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunun gün yüzüne çıktığını belirten Miroşnik,
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'da ortaya çıkan gizli cezaevi ve işkencehanenin münferit olmadığını, sistemli bir yapının sonucu olarak halkın ayaklanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Sputnik'e verdiği demeçte, Kiev'deki kötü muamele ve gizli gözaltı merkezleriyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Miroşnik, Kiev Bölgesi'ndeki olayların Ukrayna genelinde uzun süredir var olan sistematik bir sorunu gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

Miroşnik, "Zorla askere alınanların yakınlarının ve Ukrayna kamuoyunun ayaklanması zaten bir zaman meselesiydi. Çünkü bu, Kiev’in göbeğine kadar ulaşmayı başaran sistemsel bir olgu" dedi.

Olay yerine Ukrayna Ulusal Muhafız lideri ve Devlet Başkanlığı Ofisi başkanının hızla intikal etmesini değerlendiren Miroşnik, bu durumun Kiev yönetiminin ülke genelindeki gizli gözaltı merkezleri ve hapishane sisteminden tamamen haberdar olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının tutumunu da eleştiren Rus Büyükelçi, "Ukrayna'nın propaganda organı seviyesine gelen çok sayıdaki uluslararası insan hakları örgütüne şu soruyu sormak gerekiyor: Zorla silah altına alınan Ukrayna vatandaşlarının tutulduğu bu tür yerleri ve yaygın işkence vakalarını görmeden faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar?" açıklamasında bulundu.
موقع اكتشاف القبو الذي تم احتجاز فيه حوالي 40 شخصا في سجن سري في مقاطعة كييف - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da skandal: Gizli 'işkencehane' ortaya çıkarıldı
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