https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/milas-belediye-baskanvekili-barbaros-gezgin-oldu-1110083562.html

Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu

Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T19:58+0300

2026-11-03T19:58+0300

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Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkanvekili seçimi yapıldı.Olağanüstü toplanan Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili oldu.Milas Belediyesine yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fevzi Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html

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