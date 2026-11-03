https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/milas-belediye-baskanvekili-barbaros-gezgin-oldu-1110083562.html
Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu
Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T19:58+0300
2026-11-03T19:58+0300
2026-11-03T20:02+0300
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Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkanvekili seçimi yapıldı.Olağanüstü toplanan Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili oldu.Milas Belediyesine yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fevzi Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html
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Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu
19:58 03.11.2026 (güncellendi: 20:02 03.11.2026)
Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili seçildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkanvekili seçimi yapıldı.
Olağanüstü toplanan Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili oldu.
Milas Belediyesine yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fevzi Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.