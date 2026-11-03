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Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu
Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T19:58+0300
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Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkanvekili seçimi yapıldı.Olağanüstü toplanan Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili oldu.Milas Belediyesine yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fevzi Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html
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milas, milas belediyesi, seçim, seçim yasası, yerel seçim, seçim sonuçları, chp, yeni parti

Milas Belediye Başkanvekili Barbaros Gezgin oldu

19:58 03.11.2026 (güncellendi: 20:02 03.11.2026)
© AAMilas Belediyesi
Milas Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA
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Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili seçildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkanvekili seçimi yapıldı.
Olağanüstü toplanan Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Yeni Partili Barbaros Gezgin belediye başkanvekili oldu.

Milas Belediyesine yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Fevzi Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
TÜRKİYE
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
26 Ekim, 21:01
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