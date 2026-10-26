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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Milas Belediye... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milas-belediyesine-operasyon-girisler-durduruldu-1109686929.html
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i̇çişleri bakanlığı, anayasa, muğla, muğla valiliği, muğla barosu, milas, milas belediyesi
i̇çişleri bakanlığı, anayasa, muğla, muğla valiliği, muğla barosu, milas, milas belediyesi

Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı

21:01 26.10.2026 (güncellendi: 21:02 26.10.2026)
© Fotoğraf : Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz xMilas Belediye Başkanı Fevzi Topuz
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Fotoğraf : Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz x
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İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Temsili görsel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Milas Belediyesi'ne operasyon: Girişler durduruldu
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