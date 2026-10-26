https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Milas Belediye... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T21:01+0300
2026-10-26T21:01+0300
2026-10-26T21:02+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
anayasa
muğla
muğla valiliği
muğla barosu
milas
milas belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109866021_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_028d4e36578d0f019833227f711b4a10.jpg
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milas-belediyesine-operasyon-girisler-durduruldu-1109686929.html
türki̇ye
muğla
milas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109866021_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d7fc36f2d30e7c6b4aff17edeaa32146.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, anayasa, muğla, muğla valiliği, muğla barosu, milas, milas belediyesi
i̇çişleri bakanlığı, anayasa, muğla, muğla valiliği, muğla barosu, milas, milas belediyesi
Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı
21:01 26.10.2026 (güncellendi: 21:02 26.10.2026)
İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.