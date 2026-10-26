https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/milas-belediye-baskani-topuz-gorevden-uzaklastirildi-1109866176.html

Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı

Milas Belediye Başkanı Topuz görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklanan Milas Belediye... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T21:01+0300

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'rüşvet almak' suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/milas-belediyesine-operasyon-girisler-durduruldu-1109686929.html

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i̇çişleri bakanlığı, anayasa, muğla, muğla valiliği, muğla barosu, milas, milas belediyesi