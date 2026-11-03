İstanbul'da sağanak alarmı: Finans Merkezi'ne ve Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
© AAİstanbul Finans Merkezi binalarının tepelerine yıldırım düştü
© AA
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kentin birçok noktasında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kalırken, İstanbul Finans Merkezi'ndeki binalara yıldırım düştü.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünü şimşekler aydınlatırken, kentin farklı noktalarında su birikintileri meydana geldi.
İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştü
Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında bulunan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepelerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde çakan şimşekler de cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çamlıca Kulesi'ne de yıldırım düştü
İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırımın ardından gökyüzünde oluşan parlama, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bazı sokaklar sular altında kaldı
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Maltepe ve Kavacık'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Taksim Camisi ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar sağanak altında şemsiyeleriyle yürürken görüntülendi.
⚡️İstanbul Finans Merkezi'ndeki binalara yıldırım düştü 📌İstabulda etkili olan gök gürültülü sağanak, Küçükçekmece ve Maltepe'de de bazı sokakları yağış nedeniyle suyla kapladı https://t.co/1HmsS9tW6N— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2026
⚡️İstanbul'da Çamlıca Kulesi'ne de yıldırım düştü 🔸Eyüpsultan'da yolları su bastı, Ümraniye'de yağışın ardından yol çöktü. Küçükçekmece'deki Nakkaş Deresi'nin su seviyesi yükseldi 📌İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sağanak, yıldırım düşmesi, su baskınları ve yol çökmesi kameralara böyle yansıdı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2026