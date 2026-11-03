https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/istanbulda-saganak-alarmi-finans-merkezine-ve-camlica-kulesine-yildirim-dustu-1110062425.html

İstanbul'da sağanak alarmı: Finans Merkezi'ne ve Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

İstanbul'da sağanak alarmı: Finans Merkezi'ne ve Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kentin birçok noktasında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kalırken... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T00:33+0300

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türki̇ye

ümraniye

i̇stanbul

ataşehir

yıldırım

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünü şimşekler aydınlatırken, kentin farklı noktalarında su birikintileri meydana geldi.İstanbul Finans Merkezi'ne yıldırım düştüÜmraniye ve Ataşehir sınırlarında bulunan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepelerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde çakan şimşekler de cep telefonu kameralarına yansıdı.Çamlıca Kulesi'ne de yıldırım düştüİstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırımın ardından gökyüzünde oluşan parlama, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bazı sokaklar sular altında kaldıAvrupa Yakası'nda Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Maltepe ve Kavacık'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.Taksim Camisi ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar sağanak altında şemsiyeleriyle yürürken görüntülendi.

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türki̇ye

ümraniye

i̇stanbul

ataşehir

yıldırım

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