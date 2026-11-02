Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-9-kisiyi-tasiyan-ozel-jet-yerlesim-alanina-dustu-1110038472.html
ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düştü: Kazada kurtulan olmadı
ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düştü: Kazada kurtulan olmadı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düşerek alev aldı. ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin de hayatını... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T00:10+0300
2026-11-02T00:44+0300
dünya
palm beach
texas
abd
jet
jet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110038317_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9b63b4904c7c9c8915ac8ac6a4ddf0cd.jpg
ABD basınında yer alan haberlere göre Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jet yerleşim alanına düştü.Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.'Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti'ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel saatle 12.50'de [TSİ 20.50] bir Learjet 60, Cresthaven (Florida) yakınlarındaki bir mahalleye düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Duffy, uçak kazasını "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/yaygin-kullanilan-tarim-ilaciyla-ilgili-arastirma-parkinson-riski-25-katindan-fazla-1110036618.html
palm beach
texas
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110038317_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f8c7f0f4e8f63cef8d5d3cd74c7a94c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
palm beach, texas, abd, jet, jet
palm beach, texas, abd, jet, jet

ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düştü: Kazada kurtulan olmadı

00:10 02.11.2026 (güncellendi: 00:44 02.11.2026)
© AA ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet düştü
 ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
Abone ol
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düşerek alev aldı. ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jet yerleşim alanına düştü.
Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.
Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.

'Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti'

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel saatle 12.50'de [TSİ 20.50] bir Learjet 60, Cresthaven (Florida) yakınlarındaki bir mahalleye düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Duffy, uçak kazasını "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.
Tarım ilacına uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskinin 2.5 katından fazla olduğunu ortaya koydu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
SAĞLIK
Yaygın kullanılan tarım ilacıyla ilgili araştırma: Parkinson riski 2.5 katından fazla
Dün, 17:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала