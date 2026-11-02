https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-9-kisiyi-tasiyan-ozel-jet-yerlesim-alanina-dustu-1110038472.html

ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düştü: Kazada kurtulan olmadı

ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düştü: Kazada kurtulan olmadı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jet yerleşim alanına düşerek alev aldı. ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin de hayatını... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T00:10+0300

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jet

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ABD basınında yer alan haberlere göre Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jet yerleşim alanına düştü.Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.'Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti'ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel saatle 12.50'de [TSİ 20.50] bir Learjet 60, Cresthaven (Florida) yakınlarındaki bir mahalleye düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.Duffy, uçak kazasını "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

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