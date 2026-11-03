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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/lavrov-batinin-rusyaya-karsi-savasi-avrupa-atlantikciligine-son-verdi-1110072524.html
Lavrov: Batı’nın Rusya’ya karşı savaşı, Avrupa Atlantikçiliğine son verdi
Lavrov: Batı’nın Rusya’ya karşı savaşı, Avrupa Atlantikçiliğine son verdi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının Avrupa Atlantikçiliğine son verdiğini, Avrupa Birliği’nin hızlı bir şekilde saldırgan... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T14:13+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 4. Minsk Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nın genel oturumunda konuştu.Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının Avrupa Atlantikçiliğine son verdiğini, Avrupa Birliği’nin (AB) hızlı bir şekilde saldırgan, militarist bir bloğa dönüştüğünü söyledi.Lavrov’un konuşmasından öne çıkanlar:▪️ AB’nin Ukrayna’da ateşkes gerekliliğine dair yakınmaları barışı sağlamayı değil, Kiev’e nefes aldıracak zaman kazandırmayı amaçlıyor.▪️ Londra ve Paris, Kiev rejimini istikrara kavuşturmayı öneriyor, temas hattındaki çatışmaların durdurulması yönündeki çağrılarının ardındaki asıl motivasyon bu.▪️ AB, Rusya ve Belarus’a karşı yöneltilmiş bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasını savunuyor.▪️ Rusya, çatışmacı zihniyeti terk edenlerle temasa geçmekten kaçınmayacak, ancak kesinlikle kimsenin peşinden koşmayacak.▪️ Şu an için Avrupa ile gerçekçi bir diyalog kurma ihtimali bulunmuyor.▪️ Japonya hızlandırılmış bir askerileşme süreci yürütüyor, yetkililer, ‘nükleer silahsız üç ilkeden’ uzaklaşma olasılığını tartışıyor.▪️ AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Batı’nın çatışmacı yaklaşımı nedeniyle vahim bir durumda.▪️ AGİT’in varlığını sürdürebilmesi için köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-abdnin-g20de-tartismalari-siyasetten-arindirma-hedefini-destekliyoruz-1110005496.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kiev, minsk, paris, avrupa birliği, ab, agi̇t, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kiev, minsk, paris, avrupa birliği, ab, agi̇t, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)

Lavrov: Batı’nın Rusya’ya karşı savaşı, Avrupa Atlantikçiliğine son verdi

14:13 03.11.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının Avrupa Atlantikçiliğine son verdiğini, Avrupa Birliği’nin hızlı bir şekilde saldırgan, militarist bir bloğa dönüştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 4. Minsk Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nın genel oturumunda konuştu.
Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının Avrupa Atlantikçiliğine son verdiğini, Avrupa Birliği’nin (AB) hızlı bir şekilde saldırgan, militarist bir bloğa dönüştüğünü söyledi.
Lavrov’un konuşmasından öne çıkanlar:
▪️ AB’nin Ukrayna’da ateşkes gerekliliğine dair yakınmaları barışı sağlamayı değil, Kiev’e nefes aldıracak zaman kazandırmayı amaçlıyor.

▪️ Londra ve Paris, Kiev rejimini istikrara kavuşturmayı öneriyor, temas hattındaki çatışmaların durdurulması yönündeki çağrılarının ardındaki asıl motivasyon bu.

▪️ AB, Rusya ve Belarus’a karşı yöneltilmiş bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasını savunuyor.

▪️ Rusya, çatışmacı zihniyeti terk edenlerle temasa geçmekten kaçınmayacak, ancak kesinlikle kimsenin peşinden koşmayacak.

▪️ Şu an için Avrupa ile gerçekçi bir diyalog kurma ihtimali bulunmuyor.

▪️ Japonya hızlandırılmış bir askerileşme süreci yürütüyor, yetkililer, ‘nükleer silahsız üç ilkeden’ uzaklaşma olasılığını tartışıyor.

▪️ AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Batı’nın çatışmacı yaklaşımı nedeniyle vahim bir durumda.

▪️ AGİT’in varlığını sürdürebilmesi için köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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Lavrov: ABD’nin G20’de tartışmaları siyasetten arındırma hedefini destekliyoruz
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