https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kuzey-koreden-binancee-hack-iddialarina-ret-absurt-bir-uydurmadan-baska-bir-sey-degil-1110071479.html

Kuzey Kore’den Binance’e hack iddialarına ret: Absürt bir uydurmadan başka bir şey değil

Kuzey Kore’den Binance’e hack iddialarına ret: Absürt bir uydurmadan başka bir şey değil

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Binance saldırısının arkasında olduğu yönündeki ABD iddialarını "absürt bir uydurmadan başka bir şey değil" sözleriyle reddetti. İşte detaylar ve Binance soygununda son durum...

2026-11-03T12:24+0300

2026-11-03T12:24+0300

2026-11-03T12:27+0300

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Önceki açıklamasında FBI'ın suçlamalarını "ağır bir siyasi provokasyon" olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un bu çıkışı, Pyongyang yönetiminin iddialara yönelik ikinci sert tepkisi oldu.Pyongyang, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Binance saldırısını Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı hacker grubuna atfetmesini 'provokasyon' olarak nitelendirirken, blokzincir analiz şirketleri, çalınan milyarlarca dolarlık kripto paranın 11 farklı ağda binlerce cüzdan ve on binlerce işlem üzerinden dolaştırıldığını ortaya koydu. 'Siber suç devleti olarak damgalamaya çalışıyorlar'Kim Yo Jong, Washington yönetimini dünya genelindeki siber suçları Kuzey Kore'ye mal ederek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmakla suçladı.Kim, FBI'ın Kuzey Kore tarafından "desteklendiğini" öne sürdüğü bir hacker grubunun saldırıya karıştığı iddiasıyla ülkeyi "siber suç devleti" olarak damgalamaya çalıştığını savundu.Hackerlar nasıl bir yol izledi?Öte yandan Blokzincir analiz şirketi Elliptic'in 2 Kasım'da yayımladığı rapora göre saldırganlar, ilk dört gün içinde 11 farklı blokzincirinde yaklaşık 12 bin cüzdan kullandı ve 40 binden fazla işlem gerçekleştirdi. Bu, ortalama her 25 saniyede bir yeni cüzdanın devreye sokulduğu anlamına geliyor. Şirket, işlemlerin yüksek ölçüde karmaşık ve otomatik bir yapıda yürütüldüğünü belirtti.Para aklama sürecinde başlangıçta ağırlıklı olarak Tron ağı kullanıldı. Çalınan varlıklar yaklaşık 7 bin 700 farklı adrese dağıtıldıktan sonra zincirler arası köprüler aracılığıyla Ethereum ağına aktarıldı. Elliptic, Tron üzerinden en az 147 milyon dolarlık varlığın bu yöntemle başka ağlara taşındığını tespit etti.Saldırganlar ayrıca merkeziyetsiz borsalar üzerinden çalınan stablecoin'leri, ihraççıları tarafından dondurulamayan Ether gibi kripto varlıklara dönüştürmeye çalıştı. Tether ve Circle gibi şirketlerin müdahalesinden önce yaklaşık 786 milyon dolarlık stablecoin'in başka varlıklara çevrildiği belirtildi.Chainalysis ise 500 milyon dolardan fazla varlığın Tron üzerindeki ara cüzdanlardan geçirilmesinin ardından yeni bir aşamaya geçildiğini ve hackerların Solana ağında da para aklama işlemlerine başladığını bildirdi. Elliptic, Bitcoin işlemlerinde de iz sürmeyi zorlaştıran 'coinjoin' yönteminin kullanılmaya başlandığını tespit etti. Bu yöntemde farklı kullanıcıların Bitcoin işlemleri birleştirilerek paranın kaynağı ile gittiği adres arasındaki bağlantının takip edilmesi güçleştiriliyor.Binance: Kayıpların yüzde 95'ini karşıladık

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