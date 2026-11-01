Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/polonyada-anayasa-mahkemesi-krizi-tusktan-cikis-protestolar-suruyor-1110032169.html
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, yıllardır siyasi çekişmeler nedeniyle işlevsiz kaldığını savunduğu Anayasa Mahkemesi'nde değişiklik yapma kararından geri adım atmayacağını söyledi.
2026-11-01T13:20+0300
2026-11-01T13:20+0300
dünya
polonya
polonya anayasa mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110032011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4ad7f9ec59e0e7d660b5e5109f8ac82.jpg
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede tartışmalara yol açan Anayasa Mahkemesi reformunu hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Cumartesi akşamı televizyondan halka seslenen Tusk, mahkemenin yıllardır süren siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle işlevini yerine getiremez hale geldiğini belirterek yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu savundu.Tusk'ın açıklaması, mahkeme binasını korumak üzere çevreye çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği ve gece boyunca protestoların düzenlendiği bir dönemde geldi. Polonya Başbakanı, hükümetin reform planından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" ifadesini kullandı.Anayasa Mahkemesi'nde yetki kriziPolonya Anayasa Mahkemesi, sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) sekiz yıl süren iktidarı döneminde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmalarının merkezinde yer aldı. Mahkeme, on yılı aşkın süredir devam eden siyasi çekişmeler nedeniyle büyük ölçüde işlevsiz kaldı.Kriz, cuma günü hükümet destekli bir grup hakimin mahkemenin işleyişinde kontrolü ele almaya çalışmasıyla yeniden alevlendi. Söz konusu hakimler, PiS tarafından atanan mahkeme başkanı ile yardımcısını görevden uzaklaştırdı. Bu gelişme, sokak protestolarını beraberinde getirdi.Tusk'tan muhalefete sert tepkiTusk, reformu savunurken PiS döneminde oluşturulan mahkemenin gerçek bir mahkeme niteliği taşımadığını öne sürdü. Bu görüşünü Avrupa mahkemelerinin Polonya yargı sistemi hakkındaki olumsuz kararlarına dayandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/isvicrede-yeniden-silahlanma-karsiti-cadilar-bayrami-protestosu-siddetlendi-polis-tazyikli-su-1110031250.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110032011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e39a09d65d9209498fa768fd222357b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, polonya anayasa mahkemesi
polonya, polonya anayasa mahkemesi

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor

13:20 01.11.2026
© REUTERS Agencja Wyborcza.plPolonya'da protestolar
Polonya'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© REUTERS Agencja Wyborcza.pl
Abone ol
Polonya Başbakanı Donald Tusk, yıllardır siyasi çekişmeler nedeniyle işlevsiz kaldığını savunduğu Anayasa Mahkemesi'nde değişiklik yapma kararından geri adım atmayacağını söyledi. Mahkeme binasının çevresinde polisle protestocular karşı karşıya gelirken Tusk, "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" dedi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede tartışmalara yol açan Anayasa Mahkemesi reformunu hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Cumartesi akşamı televizyondan halka seslenen Tusk, mahkemenin yıllardır süren siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle işlevini yerine getiremez hale geldiğini belirterek yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu savundu.
Tusk'ın açıklaması, mahkeme binasını korumak üzere çevreye çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği ve gece boyunca protestoların düzenlendiği bir dönemde geldi. Polonya Başbakanı, hükümetin reform planından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nde yetki krizi

Polonya Anayasa Mahkemesi, sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) sekiz yıl süren iktidarı döneminde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmalarının merkezinde yer aldı. Mahkeme, on yılı aşkın süredir devam eden siyasi çekişmeler nedeniyle büyük ölçüde işlevsiz kaldı.
2023'te yeniden başbakanlık görevine gelen 'merkez sağ' siyasetçi Tusk, PiS döneminde yapılan yargı değişikliklerini geri çevirmeye çalışıyor. Ancak bu girişimler, geniş veto yetkilerine sahip muhalefetle bağlantılı cumhurbaşkanlarının engelleriyle karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bu yıl parlamentonun onayladığı beş hakimi yemin ettirmeyi reddetmişti.
Kriz, cuma günü hükümet destekli bir grup hakimin mahkemenin işleyişinde kontrolü ele almaya çalışmasıyla yeniden alevlendi. Söz konusu hakimler, PiS tarafından atanan mahkeme başkanı ile yardımcısını görevden uzaklaştırdı. Bu gelişme, sokak protestolarını beraberinde getirdi.

Tusk'tan muhalefete sert tepki

Tusk, reformu savunurken PiS döneminde oluşturulan mahkemenin gerçek bir mahkeme niteliği taşımadığını öne sürdü. Bu görüşünü Avrupa mahkemelerinin Polonya yargı sistemi hakkındaki olumsuz kararlarına dayandırdı.
Zürih'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
DÜNYA
İsviçre'de yeniden silahlanma karşıtı Cadılar Bayramı protestosu şiddetlendi: Polis tazyikli su kullandı
12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала