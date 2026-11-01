https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/polonyada-anayasa-mahkemesi-krizi-tusktan-cikis-protestolar-suruyor-1110032169.html
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, yıllardır siyasi çekişmeler nedeniyle işlevsiz kaldığını savunduğu Anayasa Mahkemesi'nde değişiklik yapma kararından geri adım atmayacağını söyledi.
2026-11-01T13:20+0300
2026-11-01T13:20+0300
2026-11-01T13:20+0300
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede tartışmalara yol açan Anayasa Mahkemesi reformunu hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Cumartesi akşamı televizyondan halka seslenen Tusk, mahkemenin yıllardır süren siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle işlevini yerine getiremez hale geldiğini belirterek yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu savundu.Tusk'ın açıklaması, mahkeme binasını korumak üzere çevreye çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği ve gece boyunca protestoların düzenlendiği bir dönemde geldi. Polonya Başbakanı, hükümetin reform planından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" ifadesini kullandı.Anayasa Mahkemesi'nde yetki kriziPolonya Anayasa Mahkemesi, sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) sekiz yıl süren iktidarı döneminde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmalarının merkezinde yer aldı. Mahkeme, on yılı aşkın süredir devam eden siyasi çekişmeler nedeniyle büyük ölçüde işlevsiz kaldı.Kriz, cuma günü hükümet destekli bir grup hakimin mahkemenin işleyişinde kontrolü ele almaya çalışmasıyla yeniden alevlendi. Söz konusu hakimler, PiS tarafından atanan mahkeme başkanı ile yardımcısını görevden uzaklaştırdı. Bu gelişme, sokak protestolarını beraberinde getirdi.Tusk'tan muhalefete sert tepkiTusk, reformu savunurken PiS döneminde oluşturulan mahkemenin gerçek bir mahkeme niteliği taşımadığını öne sürdü. Bu görüşünü Avrupa mahkemelerinin Polonya yargı sistemi hakkındaki olumsuz kararlarına dayandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/isvicrede-yeniden-silahlanma-karsiti-cadilar-bayrami-protestosu-siddetlendi-polis-tazyikli-su-1110031250.html
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polonya, polonya anayasa mahkemesi
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi: Tusk'tan çıkış, protestolar sürüyor
Polonya Başbakanı Donald Tusk, yıllardır siyasi çekişmeler nedeniyle işlevsiz kaldığını savunduğu Anayasa Mahkemesi'nde değişiklik yapma kararından geri adım atmayacağını söyledi. Mahkeme binasının çevresinde polisle protestocular karşı karşıya gelirken Tusk, "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" dedi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede tartışmalara yol açan Anayasa Mahkemesi reformunu hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Cumartesi akşamı televizyondan halka seslenen Tusk, mahkemenin yıllardır süren siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle işlevini yerine getiremez hale geldiğini belirterek yeniden yapılandırmanın gerekli olduğunu savundu.
Tusk'ın açıklaması, mahkeme binasını korumak üzere çevreye çevik kuvvet polislerinin sevk edildiği ve gece boyunca protestoların düzenlendiği bir dönemde geldi. Polonya Başbakanı, hükümetin reform planından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak "Bazı konularda uzlaşma mümkün değil" ifadesini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nde yetki krizi
Polonya Anayasa Mahkemesi, sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) sekiz yıl süren iktidarı döneminde yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tartışmalarının merkezinde yer aldı. Mahkeme, on yılı aşkın süredir devam eden siyasi çekişmeler nedeniyle büyük ölçüde işlevsiz kaldı.
2023'te yeniden başbakanlık görevine gelen 'merkez sağ' siyasetçi Tusk, PiS döneminde yapılan yargı değişikliklerini geri çevirmeye
çalışıyor. Ancak bu girişimler, geniş veto yetkilerine sahip muhalefetle bağlantılı cumhurbaşkanlarının engelleriyle karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bu yıl parlamentonun onayladığı beş hakimi yemin ettirmeyi reddetmişti.
Kriz, cuma günü hükümet destekli bir grup hakimin mahkemenin işleyişinde kontrolü ele almaya çalışmasıyla yeniden alevlendi. Söz konusu hakimler, PiS tarafından atanan mahkeme başkanı ile yardımcısını görevden uzaklaştırdı. Bu gelişme, sokak protestolarını beraberinde getirdi.
Tusk'tan muhalefete sert tepki
Tusk, reformu savunurken PiS döneminde oluşturulan mahkemenin gerçek bir mahkeme niteliği taşımadığını öne sürdü. Bu görüşünü Avrupa mahkemelerinin Polonya yargı sistemi hakkındaki olumsuz kararlarına dayandırdı.