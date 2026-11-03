https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kasif-kozinoglunun--cenazesinde-adli-tip-raporu-geldi-antimon-zehri-suphesi-bulundu-1110063798.html

Kaşif Kozinoğlu’nun cenazesinde Adli Tıp raporu geldi: 'Antimon' zehri şüphesi bulundu

Kaşif Kozinoğlu’nun cenazesinde Adli Tıp raporu geldi: 'Antimon' zehri şüphesi bulundu

Sputnik Türkiye

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011'de Silivri'deki şüpheli ölümünden 15 yıl sonra açılan mezarında şaşırtıcı bulgulara ulaşıldı. Adli Tıp raporunda... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T07:27+0300

2026-11-03T07:27+0300

2026-11-03T07:27+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

enver altaylı

silivri cumhuriyet başsavcılığı

mi̇t

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Eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun, 12 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardındaki esrar perdesi, 15 yıl aradan sonra aralanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Eylül 2026'da fethi kabir (mezar açma) işlemi yapılarak çıkarılan naaş üzerindeki detaylı incelemeler tamamlandı. O dönem resmi makamlarca kalp krizi olarak kayıtlara geçen ölüm vakasının seyri, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 19 Ekim 2026 tarihli son laboratuvar raporuyla tamamen değişti.Naaşta antimon: Toprakta yok, vücutta varSabah'ın haberine göre, DNA analizi sonucunda yüzde 99,99 ihtimalle Kozinoğlu'na ait olduğu kesinleşen naaş üzerinde yapılan biyolojik ve kimyasal taramalar çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından saç, tırnak, doku, kemik ve kefen dahil 36 farklı numune üzerinde yapılan geniş çaplı analizlerde; mezar toprağında hiç bulunmayan antimon maddesi tespit edildi. Toksikolojik taramalarda siyanür veya uyuşturucuya rastlanmazken, saçın gramında 548, tırnakta ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece ölümcül seviyelerde antimon ve çeşitli ağır metaller (arsenik, kurşun, nikel) saptandı.Kahvedeki zehir i̇ddiası ve antimonun yıkıcı etkisiKimyasal yapısı itibarıyla arsenik ile büyük benzerlik gösteren antimon; hücre düzeyinde ağır tahribat yaratarak kalp krizi, karaciğer ve böbrek yetmezliği ile kardiyovasküler şoka neden olabilen son derece tehlikeli bir madde olarak biliniyor. Bu zehirli maddenin topraktan vücuda sızmadığının bilimsel olarak kanıtlanması, planlı bir zehirlenme şüphesini kesin boyuta taşıdı.Ölümünden kısa süre önce cezaevinde kahve içtiğine dair dosyaya yansıyan iddialar, rapordaki bulgularla birleşince yeni bir anlam kazandı. Adli toksikoloji literatüründe kahve, yoğun aroması ve keskin kokusu sayesinde ağır metallerin tadını ve kokusunu gizleyebilen, fark edilmesini zorlaştıran son derece etkili bir taşıyıcı olarak kabul ediliyor. Bu detay, zehrin sindirim yoluyla vücuda zerk edildiği ihtimalini daha da güçlendirdi.Soruşturmada çember daraldı: 9 kritik i̇sim tutuklandıKozinoğlu'nun ölümüne ilişkin iddiaların somut bulgulara dönüşmesinin ardından, yürütülen çok yönlü soruşturmada yasal süreç hız kazandı. Bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapılırken, aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da bulunduğu, infaz koruma memurları ile acil tıp teknisyenlerini de kapsayan 9 şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 memur hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ölüm nedenine ilişkin nihai kararı Adli Tıp Kurumu'nun ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/meteorolojiden-4-il-icin-kirmizi-alarm-sel-ve-hortum-tehlikesi-basladi-1110063350.html

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kaşif kozinoğlu, enver altaylı, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t